La duda de un extenista australiano con Djokovic de cara al Open de Australia: "Puede llegar a semifinales de nuevo, pero..."

A días del comienzo del cuadro principal del Open de Australia, una pregunta sobrevuela las instalaciones del Melbourne Park: ¿está Novak Djokovic preparado para desafiar a Alcaraz y Sinner y poder soñar con el ansiado 25º grand slam? A sus 38 años es una incógnita saber cómo responderá el físico del tenista serbio durante dos semanas jugando batallas a cinco sets. El de Belgrado se ha topado con una barrera infranqueable en las dos últimas temporadas: Sinner y Alcaraz. El italiano y el español han acabado con el sueño que Nole persigue desde que se coronara con un 24º grand slam en el US Open 2023. El año pasado Djokovic se estrelló contra Sinner en las semifinales de Roland Garros y Wimbledon; y frente a Alcaraz en las semis del US Open. En 2024 fue Sinner quien acabó con Nole en las semis del US Open y Alcaraz superó al serbio en la final de Wimbledon.

El ganador de 101 títulos ATP va camino de los 39 años y, pese a que su hambre parece seguir intacta, ya ha llegado a reconocer en alguna ocasión de lo complicado que es para él superar a Alcaraz y Sinner en un partido al mejor de cinco sets. El reloj juega en contra del serbio, cada torneo, cada semana y cada día van pesando en un físico que ha llevado al límite con batallas legendarias ante Federer, Djokovic, Murray, Wawrinka… y ahora frente a Sinner y Alcaraz. En este contexto, parece claro que el serbio necesita alguna 'ayuda' externa en forma de eliminación inesperada o lesión de los dos primeros del circuito para soñar con el 25º grand slam, algo que cree Pat Cash, extenista australiano y que llegó a ser número 4 del mundo en mayo de 1988.

"Siempre está encontrando soluciones a los problemas, así que será muy interesante ver cómo le va en el Open de Australia. ¿Ha jugado suficientes partidos? ¿Ha entrenado lo suficiente? ¿Está reservando su físico para los partidos? Y si es así, ¿funcionará? No le veo ganando a Alcaraz y Sinner en partidos consecutivos a cinco sets, y ese es su problema. Puede llegar a semifinales de nuevo, pero entonces es probable que tenga un problema que ya le es familiar", sostiene Pat Cash en declaraciones que recoge el medio Tennis 365.

El extenista nacido en Melbourne opina que Djokovic necesita que Sinner y Alcaraz sean eliminados antes de cruzarse con él en el Open de Australia.

"Necesita que caigan dos de ellos, esa es la realidad", argumente Cash.

"Es completamente natural, pero veremos si Novak encuentra una solución"

"Tengo muchísimas ganas de ver cómo le va (a Djokovic). Al final de tu carrera, es básico hallar el equilibrio perfecto entrenando lo suficientemente duro para aguantar dos, incluso tres partidos de cinco sets, pero sin forzarte demasiado. Entrenar lo suficiente para aguantar, entrenar lo suficientemente duro como para no lesionarte", explica Cash.

Por último, el extenista australiano se pregunta si Djokovic logrará encontrar la forma de cuidar su físico y entrenar para estar listo de cara a las batallas a cinco sets.

"Cuando eres más joven, puedes seguir esforzándote y, aunque te canses, si juegas un partido de cinco sets, sabes que puedes recuperarte rápidamente. A medida que avanzas en tu carrera, eso simplemente se desvanece, esa es la realidad. Que Novak pueda seguir adelante es absolutamente fenomenal. Los médicos decían: 'No sabemos realmente qué puede hacer un jugador de 39 años durante dos semanas jugando partidos de tenis de cuatro o cinco horas en calor. Simplemente, no lo sabemos'. Como un aficionado sobre este tema, el fitness y el envejecimiento corporal, me fascina ver cómo le va en estos partidos tan largos. Los últimos dos años han confirmado que no puede mantener el ritmo, es completamente natural, pero veremos si Novak encuentra una solución", concluye Pat Cash.