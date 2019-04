Djokovic explica cómo intentaron comprarle: "Ni siquiera llegaron a mi directamente"

ASEGURA QUE "ES UN CRIMEN EN CONTRA DEL DEPORTE"

Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, ha desvelado que en 2007 le ofrecieron 200.000 dólares por perder en la primera ronda de San Petersburgo, por lo que decidió no disputar el torneo. Considera que estos actos van en contra de "los valores del deporte", aunque reconoce que desde entonces no le ha vuelto ha pasar nada por el estilo. "Se me acercaron indirectamente a través de las personas que trabajaban conmigo en ese momento. Obviamente, dijimos inmediatamente que no", explica Djokovic.