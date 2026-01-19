Daniil Medvedev, sobre Sinner y Alcaraz: "Probablemente ahora mismo no haya nadie que pueda desafiarlos con regularidad"

El Open de Australia sigue su curso y, tras el debut de Carlos Alcaraz ante el australiano Adam Walton, le tocó el turno a otro de los favoritos: Daniil Medvedev. El tenista ruso cumplió frente al neerlandés Jasper De Jong (7-5, 6-2 y 7-6(2)) y avanzó a la segunda ronda del grand slam oceánico.

"No fue fácil esta vez. Es un torneo distinto, un Grand Slam. Cada partido del año pasado en los Grand slam fue diferente ante buenos rivales, cabezas de serie. El 2025 no fue mi mejor año. Tenía ganas de que llegara este abierto de Australia", admitió Medvedev, quien ha jugado la final en Melbourne en tres ocasiones 2021, 2022 y 2024.

El jugador ruso ofreció sus impresiones tras meterse en la segunda ronda del Open de Australia y admitió la superioridad que a día de hoy mantienen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner respecto al resto de jugadores.

"Jannik y Carlos... es difícil. Simplemente juegan mejor tenis que otros. De nuevo, creo que lo importante es que jugué contra muchos grandes nombres del tenis, y se puede ganar a cualquiera en un día. No me da vergüenza decir que si jugamos unos veinte partidos contra Carlos y Jannik, digamos diez con cada uno, probablemente pierda muchos, pero voy a dar lo mejor de mí en cada uno para ganar. De diez partidos, se puede ganar alguno, no voy a decir una cantidad, pero se puede ganar. Pueden tener un día un poco flojo. Les gané a ambos en Grand Slams en diferentes torneos", explicó Medvedev.

"Busco ser constante, porque, por ejemplo, el año pasado fue malo para mí y no pude enfrentarme a ellos, porque, por supuesto, siempre estaban en la final y cosas así, y yo perdía al principio. Ni siquiera jugué contra ellos. Para mí es importante mantenerme firme, jugar bien y llegar al punto de enfrentarlos, porque normalmente son cuartos o semifinales, y entonces estaría encantado de aceptar este reto. Pero, repito, son los dos mejores jugadores del mundo. Probablemente ahora mismo no haya nadie que pueda desafiarlos con regularidad, pero un partido, siempre pueden perder. Cualquiera puede ganarles en cierto momento", indicó el tenista ruso.

"Cuando juego bien, en realidad soy agresivo y cuando juego mal... me vuelvo un poco más defensivo", explicó Medvedev.

"Él (Jasper De Jong) también estaba muy atrás de la línea de base. Muchas veces logré moverlo y hasta terminar en la red. En algunos momentos quizá podría haber sido un poco más clínico. La primera ronda nunca es fácil, así que espero poder ser más clínico en las próximas rondas", concluyó Medvdev.

Victorias de Rublev y Alex de Miñaur; Auger Aliassime, k.o. en su estreno

La gran sorpresa de este lunes en el Open de Australia fue la eliminación del canadiense Felix Auger Aliassime, séptimo cabeza de serie y que se tuvo que retirar lesionado en el transcurso de su partido ante el portugués Nuno Borges que dominaba por 3-6, 6-4 y 6-4.

El ruso Andrey Rublev se impuso al italiano Matteo Arnaldi por la vía rápida (6-4, 6-2 y 6-3) y alcanzó la segunda ronda del Abierto de Australia por octava vez en su carrera y se enfrentará al portugués JAime Faria, procedente de la fase previa.

Por su parte, el australiano Alex de Miñaur tuvo una respuesta positiva hacia el público local con la contundente victoria sobre el estadounidense Mackenzie MC Donald (6-2, 6-2 y 6-3) que le llevó a la segunda ronda del Abierto de Australia. De Miñaur, la gran esperanza del tenis oceánico, cuarto finalista el pasado año y sexto cabeza de serie en este 2026, tuvo una convincente puesta en escena para superar al norteamericano, repescado de la fase previa por la retirada por lesión del italiano Matteo Berrettini.

Alex de Miñaur, de 26 años, con diez títulos en su historial, el último en Washington el pasado curso, solo necesitó una hora y 49 minutos para resolver el compromiso, y jugará en segunda ronda con el serbio Hamad Medjedovic que venció al argentino Mariano Navone por 6-2, 6-7(3), 6-4 y 6-2.