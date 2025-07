El conocido juego de números que Carlos Alcaraz ha jugado en Wimbledon

Tras perder la final de Wimbledon -su primera de las seis que ha jugador en Grand Slam- Carlos Alcaraz publicó en su Instagram un carrusel de fotografías sobre experiencias, anécdotas y juegos a los que había estado jugando durante las dos semanas de torneo.

En las imágenes se puede ver al murciano compartiendo cena con su equipo, vistiendo nuevas galas y dando paseos por la ciudad, no obstante, también subió una fotografía en la que se le ve jugando al famoso juego de números llamado Rummikub. Una imagen que comentó la mismísima campeona de la edición de Wimbledon 2025, Iga Swiatek: "¡Rummikub! ¿Listo para un desafío?", contestó la polaca, que al parecer también es una gran fan de este divertido juego de mesa.

Rafa Nadal era más de parchís

Curioso, porque, al menos entre los tenistas españoles, es bastante habitual pasar el tiempo disfrutando de diferentes juegos de mesa, de momento sabemos que Alcaraz juega al Rummikub y todos nos acordamos de Rafael Nadal, quien era un gran aficionados a pasar tiempo jugando al parchís con su equipo.

Además, el campeón de Wimbledon de 2023 y 2024 también pasó su tiempo libre practicando golf y dando toques a un balón. Carlitos, como la mayoría de deportistas, practica otras disciplinas. La publicación acumula ya más de 1 millón de me gustas en Instagram.

El número 1, más cerca que nunca

Por otra parte, Charlie disfrutará ahora de varios días de vacaciones después de unos meses muy prolíferos pero también muy intensos en cuanto al estrés competitivo: "Ahora voy a tener unos días de vacaciones, de desconectar. Está siendo una temporada muy exigente, los últimos meses especialmente. He tenido muy pocos días de descanso, más allá de los que pasé en Ibiza que todo el mundo sabe". De momento no se sabe cuándo volverá a la competición aunque todo apunta a que lo hará en el Masters 1.000 de Cincinnati, donde perdió la final de 2023 ante Djokovic y donde cayó en segunda ronda el año pasado (Monfils), lo que supone una grandísima oportunidad para sumar puntos y recortar distancias con Sinner por el número 1.

A día de hoy la diferencia entre ambos es de 3.430 puntos, no obstante, el italiano defiende muchos más puntos los próximos meses. Sin ir más lejos, ganó el Masters de Cincinnati, el US Open, el Masters de Shanghái y las ATP Finals, mientras que el de El Palmar apenas defiende una 2º ronda en Cincinnati, otra segunda en el US Open, unos cuartos en Shanghái, el título en Pekín y una tercera ronda en París.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com