Carlos Alcaraz se lo pasa en grande y pierde ante Maria Sakkari en el One Point Slam

La organización del Open de Australia montó este miércoles un curioso y divertido evento, denominado One Point Slam, donde se enfrentaron jugadores amateurs y profesionales en un torneo express donde todos los partidos se resolvían en un solo punto. El premio para el ganador era de un millón de dólares australiano y fue a parar, de forma sorprendente, a las manos de Jordan Smith, un jugador amateur que superó a Sinner, Pedro Martínez y Joanna Garland.

El público australiano se lo paso en grande viendo a los mejores tenistas del mundo (Alcaraz, Sinner, Medvedev, Zverev, Bublik, Swiatek, Coco Gauff, Sakkari…) jugando ante tenistas amateurs. Para sorpresa de muchos la gran final la jugaron Jordan Smith, un jugador amateur, ante Joanna Garland. El tenistas australiano aficionado se llevó el One Point Slam y el millón de dólares como campeón.

Por el camino, Jordan Smith superó a Jannik Sinner o Pedro Martínez. El actual campeón del Open de Australia se eliminó tras fallar su único saque ante Jordan Smith.

Antes le ganó su primer punto a Pablo Carreño jugando un auténtico puntazo, un punto con el que alucinó el propio Carlos Alcaraz.

El tenista murciano, actual número 1 del mundo y que buscará durante las dos próximas semanas su primer Open de Australia, debutó ganando a Andrés 'El Gringo' Schneiter. El murciano reconoció que dar la oportunidad a los aficionados de jugar con ellos es "genial" y que el formato de un punto es "divertidísimo".

En su segundo partido cayó eliminado ante la tenista griega Maria Sakkari, quedándose una de sus dejadas en la red tras un intercambio con la jugadora helena.

Nick Kyrgios, que reapareció tras el polémico partido de exhibición con la bielorrusa Aryna Sabalenka, fue otro de los protagonistas de este curioso evento, con dos buenas actuaciones y una eliminación ante Garland que 'pagó' su raqueta.

Al final, el triunfo fue para Jordan Smith, un tenista amateur que se embolsó un millón de dólares australianos como ganador de la primera edición del One Point Slam.