Carlos Alcaraz demuestra ante De Miñaur que llega en plena forma al Open de Australia

Carlos Alcaraz ha jugado este jueves un partido de exhibición ante Alex de Miñaur en Melbourne Park, una prueba previa a su estreno en el Open de Australia. Y, por lo que ha compartido la cuenta oficial del grand slam australiano en sus redes sociales, el murciano parece llegar en plena forma a su estreno ante el australiano Adam Walton. El campeón de seis grand slam ha derrotado al jugador australiano (6-3 y 6-4) y ha dejado algunos puntos espectaculares.

El tenista de El Palmar ha sacado a relucir su varita mágica para firmar un par de passing de auténtico mago ante el número 6 del mundo. El primero un passing de derecha que despertó todo tipo de exclamaciones por parte del público australiano en el primer set.

Y ya al final de la exhibición ante Alex de Miñaur dejó un passing de revés en carrera simplemente bestial.

Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo, debutará en el Open de Australia ante el jugador local Adam Walton, número 79 del mundo y al que ya ganó en los 1/16 de final del torneo de Queen's 2025 (6-4 y 7-6(4)).

"Tengo que mantener la concentración, no perder el foco"

Carlos Alcaraz ofreció sus impresiones a pie de pista tras la exhibición frente a Alex de Miñaur y admitió que está trabajando aspectos fuera de la pista y que le pueden ayudar en su tenis.

"Tienes que tener cuidado con todos tus oponentes, todos los jugadores están dispuestos a trabajar duro para conseguir grandes cosas, así que tienes que estar preparado para ello. Sobre mí, tengo algunas cosas que ya he dicho muchas veces. Tengo que mantener la concentración, no perder el foco durante los partidos o incluso durante los torneos. Tengo que mejorar aspectos fuera de pista con respecto a la actualidad. Es algo que te ayuda mucho cuando sales a pista para dar el 100%", indicó el murciano en declaraciones que recoge el medio Punto de Break.

"Estoy trabajando mucho en estar feliz, comportarme bien y ser positivo. Son cosas que quizá la gente piensa que no son tan importantes, pero para mí y en el tenis, es lo fundamental", añadió el murciano en declaraciones que recoge Punto de Break.