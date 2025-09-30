Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Así cerró Alcaraz la final ante Taylor Fritz: tres dejadas en el último juego para coronarse en el ATP500 de Tokio

El tenista murciano frenó el intentó de reacción de Fritz con tres dejadas simplemente mágicas en el último juego de la final. ¡Simplemente, Carlos Alcaraz!

Carlos Alcaraz, en acción ante Fritz en la final de Tokio

Carlos Alcaraz se inventa tres dejadas ante Fritz en el último juego para conquistar el título en Tokio | Joaquín Albareda

Publicidad

Carlos Alcaraz ha convertido las victorias en rutina y ya ha logrado coleccionar ocho títulos en los que va de 2025. Una temporada increíble en la que suma 67 victorias y en la que ha encadenado nueve finales en los últimos nueve torneos diputados (Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Cincinnati, US Open y Tokio). Los números del fenómeno de El Palmar están ya a la altura de las mejores temporadas del Big Three y, con 22 años, suma ya seis grand slam. Los récords se amontonan junto al nombre de Alcaraz, pero por encima de los títulos y los registros está su tenis, un tenis que hace que cada partido que juegue sea un espectáculo sin igual, con los aficionados enloqueciendo con sus genialidades sobre la pista.

En la final de Tokio ante Taylor Fritz, Alcaraz volvió a dejar su firma con algunos golpes increíbles y, en especial, con la forma en la que cerró el partido. El estadounidense estaba en plena remontada en el segundo set, destrozando la bola de esquina a esquina cuando el murciano decidió jugarse tres dejadas en el último juego del partido, con 5-4 a favor del número 1. El público de Tokio alucinó con el toque, la muñeca y el atrevimiento del tenista español.

Un doble 6-4 certificó el octavo título del año para Carlos Alcaraz, que minutos después comunicaba su baja en el masters 1.000 de Shanghái por problemas físicos.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", indicó Alcaraz tras la final.

"No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales..."

El número uno del mundo asumió que el inicio de curso no fue el esperado pero que ha sido capaz de dar un giro a la situación.

"No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí", explicó el murciano sobre la pista.

"He disfrutado de cada segundo que he estado en Tokio excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo. Estoy feliz por el nivel que he jugado. Con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me he recuperado me alegra mucho", apuntó Alcaraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz y la final ante Fritz en Tokio: "Intentaré cambiar algunas cosas..."

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa posterior a la semifinal ante Ruud

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en acción ante Fritz en la final de Tokio

Así cerró Alcaraz la final ante Taylor Fritz: tres dejadas en el último juego para coronarse en el ATP500 de Tokio

Carlos Alcaraz, en un partido en Tokio

Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái: "He estado arrastrando unas molestias físicas y..."

Hansi Flick, en rueda de prensa antes del duelo ante el PSG

Hansi Flick, a Lamine Yamal: "Para alcanzar el siguiente nivel hay que trabajar duro"

Paula Badosa en la Billie Jean King Cup
Tenis

Paula Badosa dice basta: "Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante"

El padre de Lamine Yamal sorprende cocinando nuggets: "Gracias, hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti"
Barcelona

El padre de Lamine Yamal sorprende cocinando nuggets: "Gracias hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti"

Carlos Alcaraz con el trofeo de Tokio
ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz impera en Tokio ante Taylor Fritz y conquista su octavo título del año

El número 1 gana en Japón su octavo título de 2025 tras doblegar al estadounidense Fritz (6-4 y 6-4): "Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora".

Vinícius y Koke en el derbi del Metropolitano
Metropolitano

El rifirrafe entre Koke y Vinícius en el derbi: "Mbappé es el mejor, te come la tostada"

Sale a la luz el pique entre Koke y Vinícius en el derbi del Metropolitano: del "llorón de mierda" al "te come la tostada".

Vinicius Jr durante el Real Madrid-Marsella de Champions League

Kairat Almaty - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League

Carlos Alcaraz, en el torneo de Shanghái en 2024

Masters 1.000 Shanghái: Rivales de Carlos Alcaraz, cuadro principal y fechas

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tras enfrentarse en el US Open 2025

Carlos Alcaraz y el sueño de una de las mejores temporadas en la historia del tenis: ¿puede superar el 82-6 de Djokovic en 2015?

Publicidad