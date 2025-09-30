Así cerró Alcaraz la final ante Taylor Fritz: tres dejadas en el último juego para coronarse en el ATP500 de Tokio

Carlos Alcaraz ha convertido las victorias en rutina y ya ha logrado coleccionar ocho títulos en los que va de 2025. Una temporada increíble en la que suma 67 victorias y en la que ha encadenado nueve finales en los últimos nueve torneos diputados (Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Cincinnati, US Open y Tokio). Los números del fenómeno de El Palmar están ya a la altura de las mejores temporadas del Big Three y, con 22 años, suma ya seis grand slam. Los récords se amontonan junto al nombre de Alcaraz, pero por encima de los títulos y los registros está su tenis, un tenis que hace que cada partido que juegue sea un espectáculo sin igual, con los aficionados enloqueciendo con sus genialidades sobre la pista.

En la final de Tokio ante Taylor Fritz, Alcaraz volvió a dejar su firma con algunos golpes increíbles y, en especial, con la forma en la que cerró el partido. El estadounidense estaba en plena remontada en el segundo set, destrozando la bola de esquina a esquina cuando el murciano decidió jugarse tres dejadas en el último juego del partido, con 5-4 a favor del número 1. El público de Tokio alucinó con el toque, la muñeca y el atrevimiento del tenista español.

Un doble 6-4 certificó el octavo título del año para Carlos Alcaraz, que minutos después comunicaba su baja en el masters 1.000 de Shanghái por problemas físicos.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", indicó Alcaraz tras la final.

"No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales..."

El número uno del mundo asumió que el inicio de curso no fue el esperado pero que ha sido capaz de dar un giro a la situación.

"No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí", explicó el murciano sobre la pista.

"He disfrutado de cada segundo que he estado en Tokio excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo. Estoy feliz por el nivel que he jugado. Con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me he recuperado me alegra mucho", apuntó Alcaraz.

