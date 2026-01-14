Alex Corretja y la ausencia de Ferrero en el box de Alcaraz en Australia: "Espero que no le afecte, pero..."

A días de su debut en el Open de Australia, Carlos Alcaraz sigue entrenando en Melbourne de cara al reto prioritario que se ha fijado para 2026: conquistar el único grand slam que aún no ha logrado. El murciano, cuyo mejor resultado en Australia han sido los cuartos de final de 2024 y 2025. El ganador de seis grand slam aún no ha pisado las semifinales del major oceánico, en 2024 cayó ante Zverev y la temporada pasada frente a Novak Djokovic. La dificultad será aún mayor para un Alcaraz que afronta el Open de Australia sin Juan Carlos Ferrero en su equipo tras la ruptura de hace unas semanas que conmocionó al mundo del tenis.

Muchos se preguntan cómo rendirá el murciano y número 1 del mundo sin el que ha sido su entrenador desde agosto de 2018, el hombre que ha llevado a un prometedor tenista a la cima de este deporte. Alex Corretja, extenista y comentarista, conoce bien tanto a Ferrero como a Alcaraz y ha ofrecido sus impresiones al respecto.

"Espero que no le afecte, pero tenemos que ver lo que pasa cuando juegue y no tenga a Juan Carlos en el box", apunta Corretja en una entrevista con Tennis365.

El doble finalista en Roland Garros ((1998 y 2001) y campeón de la Copa Masters de 1998 no cree que Alcaraz tenga que demostrar nada a nadie, ni reivindicarse tras la decisión de separarse de Juan Carlos Ferrero.

"No es ese tipo de persona. Él no quiere demostrar nada a nadie sobre que pueda sin Juanki. Es el número 1 del mundo, quiere desmotrar y demostrarse a sí mismo que está listo para hacerlo bien, ya sea con Ferrero en su box, Moyá, Corretja, Murray o quien sea", explica Alex Corretja.

"Quiere poder decir: 'soy lo suficientemente maduro, tengo 22 años, he ganado grand slam y quiero seguir mejorando'", indica Corretja sobre el pensamiento de Alcaraz de cara al Open de Australia y el 2026.

"Carlos tiene que hacerlo por sí mismo. No necesita demostrárselo a nadie más. Esto es, para mí, lo más importante para Carlitos", concluye Corretja en la entrevista a Tennis365.

"Alcaraz va a estar preparado"

El propio Alex Corretja ha hablado también en Eurosport con Arnold Montgault y ha aclarado que Alcaraz está listo para rendir en el Open de Australia que comienza este domingo.

"Tiene muchas ganas de hacerlo bien en Melbourne, porque no ha ganado nunca y es el último Grand Slam que le queda por ganar. Va a estar preparado. Sabemos que a los españoles les cuesta algo más coger el ritmo y las sensaciones a inicio de año, pero lo hará bien", opina Corretja.

"Va a ser raro no tener a Juanki junto a él en el box, pero tendremos que acostumbrarnos. Lo bueno para él es que ya ha viajado con Samu y tendrá a todo su equipo habitual", explica el extenista español sobre la ausencia de Ferrero.

Alex Corretja también ha analizado uno de los momentos más complicados para Alcaraz antes de su debut, la rueda de prensa de este viernes.

"Simplemente necesita decir lo que siente, cómo está manejando la situación y dejarla en el pasado, porque las cosas son así. Debe mirar hacia adelante. Carlitos siempre es muy inteligente en sus respuestas, ha tenido tiempo para pensarlas y creo que mantener un perfil bajo ha sido bueno para él. ¿Quiénes somos nosotros para decir por qué se separaron o por qué no deberían haberlo hecho, o si fue más por el lado de Carlos Alcaraz, o más por el lado de Ferrero, o cuando mencionan al equipo o al padre? Al final, es su vida. Creo que tenemos que respetarlo y no culpar a nadie. Si no quieren entrar en consideraciones más profundas (sobre por qué se separaron), no deberíamos nosotros entrar en eso, sino simplemente disfrutar de la carrera de Carlos Alcaraz, que creo que va a seguir siendo increíble", apunta Corretja.

Por último, el extenista español sostiene que Alcaraz debe aislarse de los posibles comentarios y centrarse en su juego y con su equipo.

"Creo que Alcaraz solo necesita jugar su juego y centrarse en los rivales. La diferencia es que antes no nos fijábamos tanto en lo que podía pasar si no lo hacía bien. Si ahora no va bien, la gente quizás mirará un poco más a esos resultados de Carlos, y creo que no es justo. Pienso que de cara a la opinión pública eso puede ocurrir, pero él se tiene que centrar en su círculo, en su burbuja, y olvidarse de lo de fuera", concluye Alex Corretja.