Alcaraz se viste de Lebron James durante su entrenamiento en Australia

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se entrenó este lunes en Melbourne para preparar el Abierto de Australia luciendo la camiseta del jugador de Los Ángeles Lakers Lebron James.

El tenista español llevó a cabo la sesión de entrenamiento con la camiseta púrpura con el dorsal 23 del veterano jugador estadounidense de 41 años.

A por el 'Career Grand Slam'

El Open de Australia, único Grand Slam que falta en su palmarés, es el gran objetivo de Carlos Alcaraz este en un 2026 repleto de retos para él ya sin Juan Carlos Ferrero, quien fue su mentor desde que tenía 15 años.

Alcaraz viajó este domingo a Melbourne en el mismo avión que el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, para preparar el primer torneo grande de la temporada, que comienza el próximo día 18.

Apasionado de la NBA

Además de ser gran aficionado al golf, el jugador murciano ha mostrado interés por la NBA, aunque no ha desvelado públicamente cuál es su equipo favorito.

El pasado mes de diciembre se le vio en un vídeo en redes sociales con la misma camiseta de Lebron James haciendo un baile con dos amigos y, en noviembre, estuvo en la cancha de los Miami Heat, donde le regalaron una camiseta del equipo local con el número 99 antes del partido frente a Milwaukee Bucks.

En abril de 2024, presenció en el Madison Square Garden de Nueva York un encuentro entre los Knicks y los Orlando Magic.

Resto del calendario

Finalizado el torneo australiano, el murciano regresará a Europa para defender el título en el ATP 500 de Rotterdam, que se disputará del 9 al 15 de febrero.

Después volverá a viajar a Estados Unidos para competir en los Masters 1.000 de Indian Wells, del 4 al 15 de marzo, y Miami, del 18 al 29 del mismo mes, torneos que ya ha conquistado en dos ocasiones en California y una en Florida.

Además de los cuatro grandes, Alcaraz tiene previsto disputar los principales torneos de la gira, entre ellos el Masters 1.000 de Madrid, del 22 de abril al 3 de mayo, y varios ATP 500 como el de Barcelona, que se jugará del 13 al 19 de abril, justo antes de la cita madrileña.

