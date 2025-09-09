Alcaraz revela sus dos nuevos tatuajes tras conquistar el US Open

Carlos Alcaraz quiere que su segundo título en el Abierto de Estados Unidos quede grabado para siempre en su piel. El murciano de 22 años reveló en una entrevista con ESPN que pedirá a su tatuador de confianza, Joaquín Ganga, que le dibuje la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn, iconos de Nueva York, ciudad en la que este domingo volvió a coronarse campeón del US Open.

Una fecha, una fresa, la Torre Eiffel...

El número 1 de la ATP lleva apenas tres años en el mundo de los tatuajes, pero cada gran triunfo ha quedado reflejado en su cuerpo. El primero fue un discreto '11 09 22' en la parte posterior del brazo izquierdo, en recuerdo a su primer título en Nueva York. Después llegó Wimbledon 2023, con una fresa y la fecha '16 07 23' en el tobillo derecho. Más tarde inmortalizó Roland Garros con la Torre Eiffel y el '09 06 24' en su pierna izquierda.

'Cabeza, corazón y cojones'

Además de los símbolos de sus conquistas, Alcaraz lleva en el antebrazo izquierdo la letra 'ce' repetida tres veces por el lema que le inculcó su abuelo paterno: 'Cabeza, corazón y cojones'. Incluso llegó a tatuarse de manera temporal la fecha de estreno de su documental (23-4-25) en una acción promocional.

Ahora, con un nuevo título en Flushing Meadows, el de El Palmar añadirá dos iconos de Nueva York a una galería que ya cuenta la historia de sus hazañas en el tenis mundial.

