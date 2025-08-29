Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Baloncesto
Mundial
Ciclismo
Premier Padel 2024
Tenis
Deportes
Motor
Fútbol

Escalada

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"

La escaladora catalana ha hecho historia proclamándose campeona del mundo Sub-19, lo que comenzó como un sueño de infancia se ha convertido en una hazaña al alcance de muy pocos.

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial

Publicidad

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Lo que empezó como un sueño infantil en San Martín de Tous se ha convertido en una realidad dorada. Geila Macià, la joven promesa de la escalada española, se ha proclamado campeona del mundo sub-19, un título que marca un antes y un después en su carrera y que confirma el gran estado de salud de este deporte en nuestro país.

A su temprana edad, Macià ya se había ganado un nombre dentro del circuito internacional gracias a su constancia y talento, pero este triunfo la eleva dentro de las mejores del mundo. "No me lo podía creer, me costó un mundo asimilarlo", confesaba todavía con emoción después de recibir la medalla de oro.

"Para mí la escalada es mi círculo, es donde me siento completa"

Geila Macià

Y es que detrás de este éxito hay años de esfuerzo, disciplina y pasión heredada de su madre, también una deportista que compitió en la escalada, la artífice de que Geila sea una enamorada de este deporte y es quien le transmitió el amor por la roca y los rocódromos desde pequeña. "He nacido en rocódromos", asegura con una sonrisa, recordando sus primeros momentos en la escalada.

Su camino hasta lo más alto no ha sido nada fácil. Tiene que compaginar sus estudios, los entrenamientos y competiciones internacionales, lo cual supone un reto enorme, pero Macià lo ha afrontado con madurez y determinación que sorprende debido a su edad. "Para mí la escalada es mi círculo, es donde me siento completa", explica, convencida de que este deporte es mucho más que una disciplina física: es su manera de entender la vida.

Objetivo: Los Ángeles 2028

El presente y el futuro de la escalada española parecen estar en sus manos. Su victoria no solo la consagra como referente juvenil, sino que también abre la puerta a soñar en grande. "Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos", afirma, señalando su próxima gran meta, con Los Ángeles 2028 en el horizonte.

Geila Macià ha demostrado que la mezcla de talento, esfuerzo y pasión es imparable. Ha pasado desde aquel pequeño pueblo catalán hasta lo más alto del podio mundial, una historia que inspira a una nueva generación de escaladores. Porque, como ella misma ha escrito con este triunfo, el presente y futuro de la escalada ya tienen nombre propio: Geila Macià.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos

Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos

Publicidad

Deportes

Desde Pelé hasta Messi pasando por Maradona y Cruyff, así es el museo del fútbol en Madrid

De Pelé a Messi pasando por Maradona y Cruyff, así es el museo del fútbol en Madrid

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"

Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos

Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos

Luis de la Fuente en rueda de prensa
Selección española

De la Fuente defiende la 'corona' de Lamine Yamal: "Fue ponerse una chistera de mago"

Xabi Alonso atiende a los medios en rueda de prensa
Fútbol

Xabi Alonso: "Vinícius demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo"

Imagen de archivo de Anatoly Kotov
Desaparecido

Nueva desaparición en Estambul: sin rastro de un dirigente deportivo bielorruso opositor tras 'esfumarse' un nadador ruso el domingo

Kotov llegó a Estambul para una visita de trabajo procedente de Varsovia el pasado 21 de agosto.

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios
Fútbol

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

Luis de la Fuente y la RFEF se han acordado de los que luchan contra los incendios y los afectados por los fuegos que asolan España.

Rodri y Carvajal en un partido de la Eurocopa 2024

La lista de Luis de la Fuente ante Bulgaria y Turquía: regresan Carvajal y Rodri

Imagen de archivo de Carlos Soria

Carlos Soria busca coronar el Manaslu a sus 86 años: "Su determinación es extraordinaria, es un alpinista de otro nivel"

John McEnroe bromea con Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2024 en Berlín

El elogio de John McEnroe a Carlos Alcaraz: "Con 21 ó 22 años, es el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis"

Publicidad