El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"

Lo que empezó como un sueño infantil en San Martín de Tous se ha convertido en una realidad dorada. Geila Macià, la joven promesa de la escalada española, se ha proclamado campeona del mundo sub-19, un título que marca un antes y un después en su carrera y que confirma el gran estado de salud de este deporte en nuestro país.

A su temprana edad, Macià ya se había ganado un nombre dentro del circuito internacional gracias a su constancia y talento, pero este triunfo la eleva dentro de las mejores del mundo. "No me lo podía creer, me costó un mundo asimilarlo", confesaba todavía con emoción después de recibir la medalla de oro.

"Para mí la escalada es mi círculo, es donde me siento completa"

Y es que detrás de este éxito hay años de esfuerzo, disciplina y pasión heredada de su madre, también una deportista que compitió en la escalada, la artífice de que Geila sea una enamorada de este deporte y es quien le transmitió el amor por la roca y los rocódromos desde pequeña. "He nacido en rocódromos", asegura con una sonrisa, recordando sus primeros momentos en la escalada.

Su camino hasta lo más alto no ha sido nada fácil. Tiene que compaginar sus estudios, los entrenamientos y competiciones internacionales, lo cual supone un reto enorme, pero Macià lo ha afrontado con madurez y determinación que sorprende debido a su edad. "Para mí la escalada es mi círculo, es donde me siento completa", explica, convencida de que este deporte es mucho más que una disciplina física: es su manera de entender la vida.

Objetivo: Los Ángeles 2028

El presente y el futuro de la escalada española parecen estar en sus manos. Su victoria no solo la consagra como referente juvenil, sino que también abre la puerta a soñar en grande. "Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos", afirma, señalando su próxima gran meta, con Los Ángeles 2028 en el horizonte.

Geila Macià ha demostrado que la mezcla de talento, esfuerzo y pasión es imparable. Ha pasado desde aquel pequeño pueblo catalán hasta lo más alto del podio mundial, una historia que inspira a una nueva generación de escaladores. Porque, como ella misma ha escrito con este triunfo, el presente y futuro de la escalada ya tienen nombre propio: Geila Macià.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com