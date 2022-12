Simeone: "¿Títulos? Me sigo agarrando al día a día, tenemos claro qué somos"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recurrió al partido a partido en un momento en que el conjunto rojiblanco surge de nuevo como candidato al título de Liga y avisó: "Tenemos claro qué somos, qué tenemos que buscar y cuál es el camino para llegar donde queremos".

"Creo que el partido es con el Reus ¿no?", se preguntó Simeone en una rueda de prensa que giró en torno al buen momento del Atlético y a sus expectativas en esta temporada, una vez que comparte la cima de la clasificación de la Liga con el Barcelona y que ha superado la fase de grupos de la Liga de Campeones como primero de su grupo.

"Tenemos una línea de hace cuatro años y medio que no la vamos a cambiar. Siempre pensamos de la misma manera, en el partido a partido, en enfocar el objetivo principal del club, en superarnos a nosotros mismos año tras año y después todo lo otro que llega desde fuera, pues bienvenido sea cuando es positivo. Y cuando es negativo, mirar si hay alguna crítica que te pueda hacer mejorar", dijo.

"Y de eso no nos movemos. Tenemos claro qué somos, qué tenemos que buscar y cuál es el camino para llegar donde queremos", recalcó el técnico, que, preguntado por esa situación de ser ahora un posible candidato a todo tras una racha de ocho triunfos, respondió: "Yo creo que todo es lógico. Cuando hace un par de partidos atrás el equipo no terminaba de redondear un buen juego aparecían críticas y hoy, que el equipo está jugando bien, aparecen elogios".

"Y te posicionan en lugares de expectativas y de parte de ustedes (los medios de comunicación) en la crónica y la crítica es lo que tienen que hacer. Cuando ves un equipo que está andando bien es normal que aparezcan las posibilidades para ganar cosas", añadió.

"Lo importante es saber nosotros lo que tenemos que hacer para seguir en esta línea. Es trabajo, pertenencia, entender que es una familia, seguir pensando en el equipo y haciendo todos este tipo de situaciones vamos a estar siempre cerca de lo que a nosotros nos hace fuertes para adentro, sobre todo. Para afuera, está claro que es lo que se ve en el campo", continuó Simeone.

"Es importantísimo para nosotros como profesionales saber lo que somos. En el momento que sabes lo que eres, no te sorprende ni te pone nervioso ningún tipo de opinión ya sea buena o mala", apuntó el entrenador argentino, que resaltó que el equipo "siempre ha ido creciendo" desde que su llegada al banquillo a finales de 2011.

En ese sentido, también recordó que el equipo "siempre" ha tenido "el respeto en general de los rivales, de los entrenadores rivales, de los hinchas y de la opinión pública también".

"Entonces, nos pone contentos. Siempre cuando se habla bien del trabajo que uno está efectuando es bueno para seguir creciendo", valoró.

"Igualmente, no tenemos que salir de la situación de trabajo. Cuando uno escucha demasiados elogios se puede creer que todo sucede naturalmente y no es así; sucede sobre todo por una cuestión de trabajo, de implicación, de pertenencia, de entender que el Atlético de Madrid es una familia, que en la familia tienes problemas internos y que hay que resolverlos, y que hay que respetar, y que haciendo todo esto hacia fuera se ve algo positivo, pero sobre todo de trabajo, que es lo que me pone más contento", recalcó.

A Simeone no le preocupa que algunas declaraciones de Enrique Cerezo, su presidente, se salgan del discurso del partido a partido: "Siempre que sean cosas positivas, a mí no me preocupan. Está claro que en el interior de cada uno sabemos lo que queremos desde la pretemporada y la única manera de demostrarlo son los hechos. Las palabras sirven para escribir, para llenar lugares, pero no cuentan mucho. Lo que cuenta en la vida y en el fútbol son los hechos, los hechos son los partidos y por eso me sigo agarrando al día a día".