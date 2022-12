Sergio Ramos: "Para mí los dos penaltis son clarísimos, te da que pensar"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dijo que "no es momento para señalar a nadie" tras la derrota de su equipo frente a la Real Sociedad (0-2) y que los jugadores madridistas se reunirán en el vestuario para decirse "tres cosas".

"Cada uno tendrá su opinión. Hoy no es momento para señalar a nadie. En los malos momentos es cuando más unidos hay que estar. Mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas. Nos diremos lo que nos tengamos que decir y que no salga. El equipo necesita una reacción, pero no hay que tirarse de los pelos porque queda mucha temporada. Hay que seguir teniendo confianza y seguir luchando", declaró.

"Está claro que hoy todo ha salido al revés de como estaba previsto. Nos hubiera gustado empezar bien el año y no ha sido así. El equipo, por fases, ha estado bien, generando ocasiones, pero falta efectividad arriba, que es lo que marca los resultados. Hay que cambiar la dinámica de todos nosotros", analizó el capitán del Real Madrid.

Penaltis "clarísimos"

Sergio Ramos también criticó la actuación arbitral y el manejo del VAR: "Para mí los dos penaltis son clarísimos, el mío quizá un poco menos, pero yo no simulé el penalti. Lo de Vinicius fue escandaloso. Siempre he apoyado el VAR, pero lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza porque si tienes la tecnología del VAR es para consultarlo. Y yo hace años que no veía una segunda amarilla como la de Lucas Vázquez. El arbitraje de hoy te da que pensar".

Ramos reivindicó el esfuerzo de su equipo: "Lo de hoy es un error determinante en el minuto 2, pero no hay que señalar a nadie. El equipo nunca sale con falta de ganas. Hoy el equipo se va a casa vacío, a mí me duelen las piernas de correr". Una mala dinámica que recuerda a la del año pasado, que acabó con la decimotercera Liga de Campeones, pero el central no quiere comparar.

"Ya se verá. Hay que ir paso a paso y actuar con tranquilidad. Los momentos más complicados hay que saber manejarlos. El Madrid siempre lo ha manejado muy bien. La Liga se nos pone muy complicada pero vamos a seguir luchando por ella, como por todos los títulos", destacó.

La llegada de Brahim

A la pregunta de si el ciclo ganador del Real Madrid se ha acabado, respondió: "Ganamos un título (el Mundial de Clubes) hace tres semanas. Siempre se generan dudas, pero yo creo que no. Si supiera que no voy a ganar me quedo en casa". "A mí me motiva todo tipo de competición. La Liga es un premio a a regularidad, pero nos ha faltado estos años", continuó.

Por último, Sergio Ramos no valoró la posibilidad de que se produzcan más fichajes durante el mercado invernal, tras la llegada de Brahim Díaz procedente del Manchester City: "Mi opinión no va a ser determinante a la hora de tomar decisiones en cuanto a fichajes".