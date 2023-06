Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' se ha despedido del Sevilla en un acto y ha dejado claro que no se va al Aston Villa por dinero sino por un cambio en el proyecto del club. "Para mí lo más cómodo podría haber sido mirar para otro lado, pero en mi caso si no soy al 100% Monchi, mejor no estar", ha explicado el ya exdirector deportivo del Sevilla.