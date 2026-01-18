Red Bull reta a Max Verstappen y Lindblad con coches de hace 100 años: ¿quién salió ganador?

Aprovechando su alianza con Ford, Red Bull ha ha organizado una competición entre la leyenda de la Fórmula 1, Max Verstappen y Arvid Lindblad, piloto que debutará este año en la categoría con el segundo equipo de la escudería, Racing Bulls. Para ello, diferentes coches Ford de las últimas diez décadas estaban a disposición de los pilotos para superar las tres pruebas: "Creo que si pierdo en este tipo de retos, me decepcionaría", confesaba Max.

La primera de ellas, consistía en conseguir la máxima punta de velocidad en un tramo de 250 metros. Para ello, el cuatro veces campeón del mundo de F1 eligió un coche que fue campeón del mundo de rally en 2017, el Ford Fiesta WRC 2017, cerrando el tiempo en 06.96 segundos. Lindblad quiso superar la marca con una reliquia de 1970, un Mustang Boss 302 manual, lo cuál le provocó problemas en la recta y cedió el primer punto ante el neerlandés al completar los 250 metros en 14.78 segundos. "Creo que ha quemado el embrague", decía Verstappen entre risas. Para conseguir su segundo punto, el piloto principal de Red Bull apostó por el Supertruck de 2024 y llegó a bajar la marca a 06.47. Esta vez, aunque no pudo ser, el novato se quedó cerca con el Ford RS200 de 1986, completando la prueba en 08.37 segundos.

La segunda prueba iba a poner a prueba las capacidades técnicas de los pilotos. Tenían que superar en el menor tiempo posible un tramo de curvas y para ello, Max volvió a elegir un automático: un Mustang Dark Horse SC 2026 y completó la prueba en 37.81 segundos. Lindblad seguía apostando por lo clásico y decidió ponerse al volante del campeón de las 24 horas de LeMans: el GT40, pero tampoco pudo con la destreza del campeón del mundo y paró el cronómetro a los 41.15 segundos.

Antes de encarar la tercera y última prueba, le permitieron al rookie conseguir dos puntos extra si lograba superar el tramo de curvas en menos de 3 minutos con uno de los coches más antiguos: el Ford Model T de 1924. Finalmente, consiguió los puntos al llegar al final en 02:22.46.

La prueba final

El último de los retos se trataba de realizar una vuelta rápida al circuito. Cada piloto dispondría de 2 vueltas para conseguir el menor tiempo posible y ambos iban a los mandos de coches automáticos. Un Mustang GT3 para las manos nuevas y un Australian V8 Supercar para competir en 2026 para las experimentadas manos de Max Verstappen.

El chico nuevo de la clase consiguió dejar su mejor marca en 01:03.10 y el veterano de guerra, para sorpresa de todos, no pudo superar ese tiempo y su mejor marca fue 01:06.29.

