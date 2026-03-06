María Ciudad, la montañera que ha conquistado el Kilimanjaro con cinco enfermedades crónicas

La ultima hazaña de María Ciudad Romero es hacer cumbre en el Kilimanjaro, a 5.895 metros de altitud, demostrando que no hay límites para ella. La primera etapa de 12 kilómetros fue una de las más duras, sin embargo, lejos de rendirse ante los dolores lumbares, afecciones propias y las fuertes lluvias torrenciales que azotaron la expedición, decidió seguir porque rendirse no ha sido una opción jamás.

Fue diagnosticada con fibromialgia con apenas 15 años y poco a poco fueron apareciendo cuatro enfermedades más, hasta sumar las cinco con las que convive. Pero en medio de ese momento encontró su gran escapatoria en las montañas y disfruta de ellas como nadie, por ello, en cada cumbre que conquista planta una bandera con su lema vital: "Toda una vida luchando contra mi cuerpo y mente...fibromialgia, enfermedades degenerativas, reumáticas, digestivas, crónicas y autoinmunes".

Dada su fortaleza mental, cuando las cosas se pusieron duras en la subida al Kilimanjaro siguió adelante, y lo consiguió. Ella misma sigue sin creérselo todavía: "¡María que has hecho! Estoy súper contenta", exclamó.

Una fortaleza envidiable

Simplemente llegar hasta allí ya fue un reto en sí mismo porque apenas tuvo tiempo de prepararse, dado que fue operada poco antes del viaje. "Tuve que comprar una máscara hiperbárica para lo poco que he podido entrenar para el mal de altura y llegar a estar un poco decente", señaló.

En el ascenso, mientras se refugiaba en la tienda de campaña por las duras condiciones meteorológicas, sus dolores lumbares no le dieron tregua y tuvo que ingeniárselas con botellas de agua caliente para aliviar las molestias: "Fue duro dormir en una tienda de campaña notando todas las piedras", confesó.

Tras subirse a lo más alto tocaba una bajada de lo más exigente. Aunque ya sin lluvias, tocaba resistir: "La bajada fue también muy 'gore' con más de 2.000 metros de desnivel", señaló.

Montañas conquistadas

En 2024 hizo 'check' a una de las montañas más importantes del planeta, el Everest. La montañista alcanzó el campo base a 5.364 metros de altura, de la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra. El Kilimanjaro no es la única cumbre africana que ha conquistado, sino que también ascendió el Toukbal, el pico más alto de Marruecos. No suficiente con eso, la aragonesa también conoce muy bien el Pirineo con más de 20 'tresmiles' ascendidos.

El impacto de María Ciudad trasciende las montañas y demuestra que los límites son barreras que nos ponemos nosotros mismos porque, como para ella, no hay nada imposible.

