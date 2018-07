Isabel Macías, atleta y penalizada por ser madre: no pudo solicitar una ayuda a madres deportistas al ser madre y perder su condición de atleta de alto nivel

Isabel Macías fue madre siendo deportista de alto nivel y, por tanto, con derecho a una yuda destinada a ayudar a las madres deportistas. Pero al no competir no pudo mantener su condición de Deportista de Alto Nivel. Eso le impidió optar a esa ayuda.

Sin duda, un sinsentido y una incoherencia que esta atleta y subcampeona de Europa de 1.500 en en pista cubierta (2013) ha denunciado.

"No tienen en cuenta que son ayudas retroactivas y que si durante el proceso de redacción pierdes tu condición de deportista no tienes derecho a esas ayudas. Hay una incongruencia muy grande. En mí caso no me van a ayudar", explica Isabel Macías.

"En el último año y medio no he podido renovar mi condición de Deportista de Alto Nivel por el embarazo y la recuperación postparto", asegura Macías.

Además, la ayuda que perciben las madres que son deportistas (3.000 euros como máximo) no cubre lo que supone estar u año sin competir. En definitiva, un sinsentido por parte del Gobierno que Isabel Macías ha denunciado.