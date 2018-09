Hortelano: "¿Que he ganado el oro? No, no. He sido plata"

SORPRESA Y ALEGRÍA EN BRUNO TRAS CONFIRMARSE SU ORO

Naturalidad y espontaneidad. Así se puede describir la reacción de Bruno Hortelano tras enterarse de que había sido oro en los 200 metros de los Europeos de Amsterdam. El español estaba en plena entrevista con una periodista holandesa cuando le informaron de la descalificación de Churandy Martina. "¿Oro? No, no. He sido plata. ¿Qué han descalificado a Churendy? No... Confirmámelo, confirmámelo por favor", dijo antes de correr de alegría.