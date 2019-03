PERTENECÍA A DAVE GALLAHER

180.000 libras se han pagado por una camiseta de Dave Gallaher, histórico capitán de la selección de Nueva Zelanda, que vistió en 1905. 110 años después, un hombre ha pagado esa ingente cantidad de dinero en una subasta celebrada por la casa Rogers Jones and Co de Cardiff. La afición de algunos no tiene límites.