Así fue la fiesta de la Selección tras ganar la Eurocopa de fútbol sala

MIGUELÍN, ORTIZ, RIVILLOS... UNA FIESTA TOTAL

Al grito de ¡Campeones de Europa, campeones de Europa! o ¡Como no te voy a querer, como no te voy a querer, como no te voy a querer si fuiste campeón de Europa por séptima vez..." los jugadores de la selección española de fútbol sala celebraron la conquista del séptimo Europeo. Hasta el seleccionador, José Venancio López, se atrevió con la canción talismán de España.