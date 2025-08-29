Nueva desaparición en Estambul: sin rastro de un dirigente deportivo bielorruso opositor tras 'esfumarse' un nadador ruso el domingo

Después de que un nadador ruso desapareciera el domingo en una carrera a través del Bósforo en Estambul, se ha perdido también cualquier rastro de un conocido dirigente deportivo bielorruso opositor en la misma ciudad. Así lo ha informado la prensa turca.

Anatoly Kotov, director internacional del llamado 'Fondo Bielorruso de Solidaridad para el Deporte' (BSSF), llegó el 21 de agosto a Estambul para una visita de trabajo procedente de Varsovia donde vive desde 2020. Su llegada se produjo después de distanciarse del régimen autoritario de Aleksandar Lukashenko.

La familia del desaparecido pidió ayuda a la policía turca y al consulado polaco en Estambul, según el diario 'Milliyet'. Asimismo, las autoridades turcas habrían revisado las imágenes de las cámaras de seguridad tras la salida de Kotov del aeropuerto de la ciudad. El dirigente opositor dejó de responder mensajes o llamadas tras salir de Varsovia rumbo a Estambul.

"En los últimos años, Kotov estuvo en primera línea a la hora de defender los derechos de atletas bielorrusos, abiertamente en contra del régimen de Lukashenko y sus prácticas represivas", explica el BSSF en su página web.

Posible desaparición voluntaria

El Fondo añade que Kotov, condenado en ausencia a 12 años de cárcel en 2020, es buscado tanto por Bielorrusia como por Rusia por sus actividades. Su búsqueda "plantea serias preocupaciones sobre su seguridad e indica una posible persecución política".

Por el momento también continúa la búsqueda de Nikolai Svechnikov, de 29 años, quien desapareció durante una carrera junto a otros 3.000 atletas a través del Bósforo. Entre las hipótesis de la prensa turca figura un accidente o problema de salud del nadador pero también una desaparición deliberada del atleta para evitar ser llamado al servicio militar en Rusia.

