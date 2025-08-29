Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Baloncesto
Mundial
Ciclismo
Premier Padel 2024
Tenis
Deportes
Motor
Fútbol

Desaparecido

Nueva desaparición en Estambul: sin rastro de un dirigente deportivo bielorruso opositor tras 'esfumarse' un nadador ruso el domingo

Kotov llegó a Estambul para una visita de trabajo procedente de Varsovia el pasado 21 de agosto.

Imagen de archivo de Anatoly Kotov

Imagen de archivo de Anatoly KotovAnatoly Kotov

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Después de que un nadador ruso desapareciera el domingo en una carrera a través del Bósforo en Estambul, se ha perdido también cualquier rastro de un conocido dirigente deportivo bielorruso opositor en la misma ciudad. Así lo ha informado la prensa turca.

Anatoly Kotov, director internacional del llamado 'Fondo Bielorruso de Solidaridad para el Deporte' (BSSF), llegó el 21 de agosto a Estambul para una visita de trabajo procedente de Varsovia donde vive desde 2020. Su llegada se produjo después de distanciarse del régimen autoritario de Aleksandar Lukashenko.

La familia del desaparecido pidió ayuda a la policía turca y al consulado polaco en Estambul, según el diario 'Milliyet'. Asimismo, las autoridades turcas habrían revisado las imágenes de las cámaras de seguridad tras la salida de Kotov del aeropuerto de la ciudad. El dirigente opositor dejó de responder mensajes o llamadas tras salir de Varsovia rumbo a Estambul.

"En los últimos años, Kotov estuvo en primera línea a la hora de defender los derechos de atletas bielorrusos, abiertamente en contra del régimen de Lukashenko y sus prácticas represivas", explica el BSSF en su página web.

Posible desaparición voluntaria

El Fondo añade que Kotov, condenado en ausencia a 12 años de cárcel en 2020, es buscado tanto por Bielorrusia como por Rusia por sus actividades. Su búsqueda "plantea serias preocupaciones sobre su seguridad e indica una posible persecución política".

Por el momento también continúa la búsqueda de Nikolai Svechnikov, de 29 años, quien desapareció durante una carrera junto a otros 3.000 atletas a través del Bósforo. Entre las hipótesis de la prensa turca figura un accidente o problema de salud del nadador pero también una desaparición deliberada del atleta para evitar ser llamado al servicio militar en Rusia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Deportes

Imagen de archivo de Anatoly Kotov

Nueva desaparición en Estambul: sin rastro de un dirigente deportivo bielorruso opositor tras 'esfumarse' un nadador ruso el domingo

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

Rodri y Carvajal en un partido de la Eurocopa 2024

La lista de Luis de la Fuente ante Bulgaria y Turquía: regresan Carvajal y Rodri

Imagen de archivo de Carlos Soria
Alpinismo

Carlos Soria busca coronar el Manaslu a sus 86 años: "Su determinación es extraordinaria, es un alpinista de otro nivel"

John McEnroe bromea con Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2024 en Berlín
US Open

El elogio de John McEnroe a Carlos Alcaraz: "Con 21 ó 22 años, es el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis"

Jannik Sinner saluda a Alexei Popyrin tras meterse en la tercera ronda del US Open
US Open

Jannik Sinner, sobre Alcaraz: "Vi su partido aquí y está jugando muy bien, casi no está cometiendo errores"

El italiano no da opción a Alexei Popyrin (6-3, 6-2 y 6-2) y ya está en la tercera ronda del US Open, donde se medirá a Denis Shapovalov.

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League
Champoins League

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League

El modesto equipo kazajo disputará por primera vez la máxima competición europea y recibirá al 15 veces campeón de Europa en su estadio.

El trofeo de la Champions League en el Olympic Park de Múnich

Cambio histórico: la final de la Champions League se jugará a las 18:00 horas

Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia

Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia

Trofeo de la Champions League en el Forum Grimaldi

Sorteo Champions League fase liga 2025-26: Rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Publicidad