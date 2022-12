Munir se niega a pagar una factura de 16.000 euros en la fiesta de su cumpleaños

Tras el Mundial de Qatar también hay desinformación. Es el caso del último vídeo que se ha viralizado sacado de contexto. No, los aficionados marroquíes no celebran saqueando una tienda de Lacoste su victoria a España. Es un vídeo de 2020 descontextualizado en redes sociales. En Verifica A3N te contamos todos los detalles para que no piques.