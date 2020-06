La venganza de Colombia por la polémica portada de 'The Sun' en octavos del Mundial

I don't want to be unpolite, but eso les pasa por hijueputas.

🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/5vR5NCpSra