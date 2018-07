Sergio Ramos se sincera tras la debacle ante Rusia: "La inestabilidad nunca es buena compañera..."

UN CLARO MENSAJE DEL CENTRAL EN REDES SOCIALES

Sergio Ramos hizo balance de la temporada con un sincero mensaje en su Instagram, en el que deja entrever que no estuvo de acuerdo con la decisión Rubiales sobre Lopetegui. "Y cuando aún no habíamos debutado, pasó algo que no esperábamos. No voy a valorar los actos ni las decisiones, pero la inestabilidad nunca es buena compañera".