Sale a la luz la tensa charla entre los jugadores de Argentina y Sampaoli: "Ya no confiamos en vos"

Un polvorín. Eso parece ser que fue la estancia de Argentina en Rusia. Eso parece ser que fue, sobre todo, por la relación entre los jugadores y el entrenador Jorge Sampaoli en un enfrentamiento que tuvo su cumbre tras la derrota ante Croacia por 3-0 en la fase de grupos. Así al menos lo ha desvelado el periodista Ariel Senosiaín en su libro 'Mundial es historias'.

Tras perder ante la a posteriori finalista del Mundial, los futbolistas de la Albiceleste solicitaron una reunión para hablar claro con Sampaoli. "Ya no confíamos en vos. No nos llega lo que decís. Queremos tener opinión", espetaron.

Mascherano y Messi llevaron la voz cantante en la charla. El 10, además, fue más directo en sus frases a Sampaoli: "Diez veces me preguntaste que a quién querías que pusiera yo en el once y a cuáles no. Jamás te di un nombre".