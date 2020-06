Paul Pogba habla sobre la final del Mundial: "En la Eurocopa de 2016 pensamos que ya estaba hecho. Esto no volverá a ocurrir"

El centrocampista francés Paul Pogba ha admitido que los jugadores de Francia tuvieron cierto exceso de confianza en la final de la Eurocopa de 2016, en la que cayó derrotada ante Portugal, pero asegura que en la final de este domingo del Mundial de Rusia frente a Croacia "esto no volverá a ocurrir".

"Creo que en la Eurocopa de 2016 pensamos que ya estaba hecho, la mentalidad no fue la misma como es ahora. No puedo mentir, cuando ganamos a Alemania en la semifinal, pensamos que ya era la final, que ya estaba hecho. Contra Portugal la sensación era que ya habíamos ganado antes de empezar el partido, y esto no volverá a ocurrir", confesó el jugador del Manchester United.

El internacional, de 25 años, reconoció también las virtudes de sus rivales para el próximo domingo.

"Croacia tuvo un partido muy difícil contra Inglaterra donde se encontró por detrás, pero mentalmente son fuertes. Hay dos equipos en la final, una copa y 90 minutos más, y no nos sentimos favoritos. Estamos igual que cuando comenzó el torneo, no tenemos dudas, jugamos juntos, ésa es nuestra fortaleza. Estamos persiguiendo algo y haremos todo lo posible para triunfar", sentenció.

Sobre el peligro croata

A su juicio, Croacia "no es solo" el centrocampista del Real Madrid Luka Modric.

"También tienen a Mario Mandzukic, Ivan Rakitic y a Ivan Perisic, incluso sus defensas son jugadores increíbles. No creo que haya un plan solo para Modric, el plan es ganar el partido. Por supuesto que los croatas quieren la estrella de campeones, tienen una muy buena trayectoria y quieren ganar. Pero yo tampoco tengo una estrella porque aunque haya una en mi camiseta (la obtenida en 1998) no fue mía", concluyó.