El palo de Griezmann a Courtois en rueda de prensa: "Ha jugado en el Atlético de Madrid, juega en el Chelsea, creo que juega como el Barça"

El delantero francés Antoine Griezmann dejó claro que su objetivo primordial es ganar el Mundial de Rusia con su selección y que el Balón de Oro no le "importa", y aseveró que tampoco están preocupados por las críticas a su estilo de juego porque estaban centrados en "ser un bloque sólido y difícil de superar".

"Es la oportunidad de ganar la Copa del Mundo, el Balón de Oro no me importa. Quiero ganar el Mundial y habrá que darlo todo y dejarlo todo sobre el campo para conseguirlo", expresó Griezmann este viernes en rueda de prensa. El rojiblanco recordó que hace un año, en la Eurocopa de 2016, fue "el máximo goleador", pero que perdieron el título ante Portugal.

"Me dije que trataría de marcar menos para ver si así ganamos", indicó el delantero, autor de tres tantos en Rusia, dos de penalti.

"Es algo que he soñado desde pequeño. Confiamos en nosotros y estoy seguro de que haremos un gran partido porque tenemos el potencial de hacer algo grande. Espero que seamos campeones", recalcó el '7' del combinado francés.

Además, descartó cualquier tipo de crítica al juego 'bleu', acrecentadas por las palabras del portero belga Thibaut Courtois tras caer en las semifinales. "Ha jugado en el Atlético de Madrid, juega en el Chelsea, creoque juega como el Barça", ironizó.

Sobre el juego de su equipo

"No nos importa cómo ganamos y no me importa el juego que hemos hecho. Quiero mi estrella, eso es todo", subrayó.

"La sensación de sacrificio reina en el grupo y pensamos que necesitábamos ser un bloque sólido, difícil de superar. Sabemos que podemos ser ofensivos en cualquier momento, pero la defensa sigue siendo nuestra base", reconoció el jugador del Atlético, que considera que "el clic" se produjo en el partido ante Perú y que no duda en asegurar que "el estilo" de su selección es parecido al su club.

"Sé cómo manejarlo, cuándo temporizar y cuándo acelerar", advirtió.

Griezmann se refirió al buen ambiente en el grupo pese a que algunos jugadores no hayan participado demasiado.

"Para ganar una competición hacen falta todos y ya sean jugadores o miembros del 'staff', todos estamos enfocados en el mismo objetivo. Nadie se enfada", indicó.

"El míster ya ganó una Copa del Mundo y conoce el camino. Prepara los partidos bien y creemos y confiamos en él. Tomó decisiones para el Mundial, especialmente con Benjamin Pavard y Lucas Hernández", remarcó el francés sobre Didier Deschamps, del que espera que "continúe", mientras que de Paul Pogba aseguró que "habla y motiva más en el vestuario", pero que no "ha cambiado su fútbol".

"Es el jugador que necesitamos", sentenció. Finalmente, bromeó ante la comparación de ser el nuevo 'Zizou', mote de Zinédine Zidane, si marca en la final del domingo. "No me gusta demasiado lo de 'Grizou', sería más 'Grizi'", zanjó entre risas el delantero.