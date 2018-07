De Jong habla sobre su patada a Alonso: "Tal vez algún día Xabi y yo nos veamos y nos riamos de ello"

La final del Mundial de Sudáfrica no solo pasó a la historia por ser el primer entorchado de España en este tipo de citas, sino también por una increíble patada de De Jong en el pecho a Xabi Alonso que el árbitro decidió no sancionar con tarjeta roja. Ocho años después, y en declaraciones a 'FourFourTwo', el mediocentro holandés ha hablado de la jugada.

"Tuvo mucha más atención de todos porque sucedió en un Mundial. Tal vez algún día Xabi y yo nos veamos, nos tomemos una cerveza y nos riamos", comentó.

De Jong dice que no vio llegar a Alonso: "Estaba en mi punto ciego y no le vi. Solo quería jugar el balón y disputarlo. No esperaba que me echaran porque obviamente fue un desafortunado incidente. Tuve suerte porque el árbitro era inglés y alcé mis manos inmediatamente para que me diera el beneficio de la duda".