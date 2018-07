Hazard: "Si el Real Madrid me quiere ya saben lo que tienen que hacer"

Eden Hazard, estrella del Chelsea y la selección belga, concedió una entrevista al diario 'L'Equipe' en la que lanzó un guiño al Real Madrid.

"Si me quedo en el Chelsea es para que el equipo sea mejor que la temporada pasada. No me voy a quedar para que estemos peor. El Real Madrid puede interesarme, todo el mundo lo sabe. Ya saben lo que tienen que hacer si me quieren", aseguró Hazard.

El mediapunta belga agradeció al Chelsea lo que le ha dado en su carrera pese a esas palabras sobre el campeón de Europa.

"Ir al Madrid por ir, no. Se necesita un proyecto y en el Chelsea lo tengo. Si hago un buen Mundial las cosas serán más fáciles. No quiero hablar de fichajes en este momento porque me lo han preguntado muchas veces y en Londres lo gané todo menos la Champions. Estoy en este punto de mi carrera gracias al Chelsea", indicó Hzard.

Por último, Hazard reconoció que está a la expectativa de lo que ocurra este verano en el Chelsea.

"Decir 'me voy' sería demasiado fácil, por eso primero quiero ver que va a pasar en el Chelsea la temporada próxima. Quiero ver si el entrenador sigue o no", afirmó Hazard.