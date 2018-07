España empata ante Suiza en su penúltimo partido de preparación para el Mundial

Todavía queda para el Mundial. Todavía queda para que el día 15 España debute ante Portugal en la búsqueda de la segunda estrella en la camiseta. Todavía hay tiempo. Tiempo para mejorar. Para engrasar una maquinaria que ante Suiza mostró lo que puede hacer y lo que aún tiene que trabajar. Empate a uno en un partido en el que Odriozola marcó un golazo y en el que falló De Gea.

En el que se vio lo que es España, tanto para bien como para mal. Mucha posesión, mucho pase y mucha combinación... pero poco disparo. Poco de lo que ha faltado en la Selección desde 2010, y tan solo un gol en 90 minutos que, además, lo marcó un lateral derecho. Fue Odriozola el que enganchó un balón desde la frontal para batir a Sommer con un gran tanto. El debate del '9' sigue en el aire.

Esta vez fue Diego Costa el que formó de titular, con Iago Aspas primero en banda derecha y luego en izquierda. El 19 lo intentó, moviéndose y peleando cada balón, y haciendo ver que aunque no es jugador de combinación sí es de los que despejan el camino a sus compañeros. No fueron pocas las dejadas que hizo, en especial las que realizó a Silva y a Iniesta que casi terminan en las mallas helvéticas.

Luego fue Rodrigo. Salió justo tras un intento de chilena de Costa que de no ser por un defensa a saber cómo habría acabado. El 9 tuvo la suya, en una acción espectacular de Lucas Vázquez, pero se topó con un Sommer que tapó bien el disparo del valencianista. Habría sido el desempate, pues Ricardo Rodríguez ya había puesto las tablas con un tiro que se le escapó de las manos a David de Gea.

Cosas que pasan, pero que no deben pasar en un Mundial. Koke exhibió habilidades en un mediocampo en el que se echó de menos a Busquets y también a Thiago. No porque no jugase, sino porque hizo de '5', y ahí Thiago es menos Thiago. También a Isco, que se quedó en Madrid y no pudo dar su ya habitual muestra de clase con la Selección.

Pero aún queda tiempo. Aún tienen que mostrarse piezas básicas como el de Benalmádena, como Busquets y como el capitán Sergio Ramos. La cita mundialista espera a la mejor España, que se enfentará a Túnez para continuar con su preparación para Rusia.