David Silva: "¿Las críticas? A veces no son merecidas, pero ya estamos acostumbrados"

El internacional español David Silva ha asegurado que están "acostumbrados" a las críticas y que no le "importan", aunque algunas no sean "merecidas", señalando las que recibieron el propio canario y Andrés Iniesta después de empatar (2-2) en la última jornada de la fase de grupos ante Marruecos.

"Las críticas son algo que no me importa. Tanto tiempo aquí, las críticas siempre están. Nosotros nos dedicamos a jugar. Es algo que no podemos controlar y esta vez nos ha tocado a nosotros dos (Iniesta). Las criticas es un tema que queda aparte, somos profesionales y hay que dedicarse a jugar para cambiar las opiniones. A veces no son merecidas, pero ya estamos acostumbrados", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo frente a la anfitriona Rusia en el Estadio Luzhniki.

Ante esta ola de críticas, el mediocentro del Manchester City señaló que la solidez defensiva debe ser lo más "importante" y que no pueden regalar más goles.

"En cuanto al juego, hemos hecho buenos partidos, sobre todo los dos primeros. Cuando un equipo como Irán se te mete atrás es difícil hacer goles. Es un grupo complicado y hay que saber arreglar los errores, y si encima regalamos goles... En estos partidos por la mínima te vas para casa", aseguró.

El canario indicó que los equipos suelen "meterse muy atrás" cuando juegan contra España y que por eso cualquier rival en un Mundial es "complicado".

"Contra nosotros los equipos cambian y se meten muy atrás. Tenemos que jugar muy rápido. Los carrileros podremos tener más espacios para tener más ocasiones. Cuando pasas en un Mundial, cualquier rival es complicado, ya se vio en el grupo. Jugamos contra Rusia, que va a ser muy difícil, como si jugásemos contra Brasil", explicó.

Por último, Silva mantuvo la idea de que la posesión va a seguir siendo su estilo de juego porque es lo que les "ha llevado al éxito".

"Lo que nos ha llevado a ganar ha sido tener el balón. Cada partido es diferente y hay que saber leerlo, como hemos hecho este tiempo. La filosofía es la adecuada y es la que nos ha llevado al éxito", finalizó.