Cuatro selecciones por un sueño: Francia, Bélgica, Inglaterra y Croacia se juegan el Mundial en dos partidos

Pocos habrían imaginado al comienzo del Mundial que en semifinales no estarían ni Brasil, ni Alemania, ni Argentina y ni España. Que las cuatro selecciones que se disputarían el título serían las que son, pero se han ganado de pleno derecho disputar un título que, de ganarlo, supondría la primera estrella para Croacia y Bélgica y la segunda para Francia e Inglaterra. Todos hace mucho, mucho tiempo que no se ven en una de estas, pero los 'Bleus' son los que más 'experiencia' tienen en estas lides.

No en vano, ya jugaron la final de la Eurocopa, de su Eurocopa, en 2016. La perdieron, pero llegaron. Eso sí, en cuanto a Mundiales se refiere hace ya tiempo que no llegan tan lejos. Doce años, exactamente, cuando llegaron a la final ante Italia en Alemania 2006 y cayeron en los penaltis. Su último éxito mundialista data de 1998, cuando lograron el único título planetario que tienen en su poder.

Precisamente en ese Mundial fue cuando Croacia logró su mejor resultado. Fueron terceros, en esa mágica generación de Suker, Boban y compañía. En su mano tienen los Modric, Rakitic, Perisic y demás batir esa medalla de bronce, pero para ello tendrán que ganar a Inglaterra.

Los ingleses llevan tiempo dormidos. Desde 1966, básicamente, cuando ganaron el Mundial que se celebraba precisamente en su país. Desde entonces, poco o nada de los 'Three Lions'. Siempre entre los candidatos, siempre siendo un 'casi'. Siempre con una generación de futbolistas que parece que sí y al final no. La fortaleza de la Premier no se ha traducido en éxitos de Inglaterra.

Y luego, Bélgica. Su última aparición por semifinales fue en 1986, cuando en México logró ser cuarta. Sin presencia en 2006 y en 2010, los Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois y demás están protagonizando la generación de oro del fútbol belga. Lo tienen todo, menos experiencia, para ganar el Mundial.