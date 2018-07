Coentrao renuncia a jugar el Mundial con Portugal: "No me siento en las condiciones necesarias..."

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BiwxppbgnfH/|||Na semana passada, depois de uma grande ponderação, dei conta ao Selecionador Nacional que, após uma época muito desgastante, sinto não estar nas condições necessárias para representar a Seleção numa prova com a exigência do Campeonato do Mundo. Jamais virarei as costas ao meu País, e espero poder vir a representar a nossa Seleção mais vezes no futuro. Até lá sou e serei sempre mais um a torcer por fora, até breve. Boa sorte pessoal. 🇵🇹]]

