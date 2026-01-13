Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Ueli Kestenholz, bronce olímpico en Nagano '98, víctima de un alud

El suizo ha muerto a los 50 años víctima de una avalancha.

El snowboarder Ueli Kestenholz en 2004

El snowboarder Ueli Kestenholz en 2004EFE

El suizo Ueli Kestenholz, medallista olímpico de snowboard en los Juegos de Nagano (Japón) de 1998, ha fallecido a los 50 años tras ser víctima de una avalancha el pasado domingo, según informó este martes la Federación Suiza de Esquí.

La policía de Valais informó inicialmente del accidente sin nombrar a Kestenholz. Según su información, un esquiador y un rider se encontraban en la zona afectada, a una altitud de unos 2.400 metros, y mientras que el primero pudo ponerse a salvo, el segundo fue arrastrado por la avalancha.

Bronce en los Juegos Olímpicos de 1998

Kestenholz ganó la medalla de bronce en la modalidad de gigante paralelo en los Juegos Olímpicos de 1998 en Nagano, Japón, donde se estrenó el snowboard en el programa, y después fue dos veces oro en los X-Games en la modalidad de Boardercross/BoarderX.

