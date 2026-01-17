Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere 'el Popeye brasileño' tras inyectarse aceite en los bíceps: ¡llegaron a medir 73 centímetros!

El culturista llevaba años haciendo uso de esta peligrosa práctica: "Comenzó a inyectarse aceite tras la muerte de su hermano...".

El culturista brasile&ntilde;o

El culturista brasileñoRedes sociales

Arlindo de Souza, popularmente conocido como 'el Popeye brasileño', ha muerto a los 55 años después de inyectarse aceite en los bíceps para aumentar su masa muscular.

Una insuficiencia renal por inyectarse aceite y alcohol

Según informó 'Globo', Arlindo llevaba varias semanas hospitalizado de urgencia por una insuficiencia renal que habría sido causada por abusar de la inyección de aceite en los bíceps, brazos y trapecios con el objetivo de aumentar lo máximo posible su masa muscular.

El conocido culturista brasileño estuvo años inyectándose una mezcla de aceite mineral y alcohol para aumentar el tamaño de sus bíceps, los cuales llegaron a medir hasta 70 centímetros. Su figura saltó a la fama en los 2000, y pese a su importancia a nivel nacional en esta disciplina, los médicos siempre le avisaron de los graves peligros que corría al introducirse esta mezcla en su cuerpo. Fue en ese comienzo del siglo XXI cuando comenzó a hacerse un nombre en el mundo del culturismo al enseñar en la televisión nacional sus bíceps de 73 centímetros. La obsesión de Arlindo por su físico comenzó tras la muerte de su hermano, quien perdió la vida en un atraco: "Ahí empezó a inyectarse aceite hasta quedar así".

Sus riñones dejaron de funcionar: uno en diciembre y otro en Navidad

De Souza murió a los 55 años en Recife (Brasil) después de que su sobrino asegurara que uno de sus riñones dejara de funcionar a principios de diciembre, mientras que el segundo falló poco antes de Navidad. Estos fallos renales provocaron una acumulación de líquidos y un posterior paro cardíaco.

Pese a que 'el Popeye brasileño' conocía los peligros de estas prácticas, aseguró haberlas dejado hace años pero no negó que seguía teniendo tentaciones de retomarlas. El brasileño no tenía hijos y vivía con su madre, a la que cuidaba y quien no fue informada de la triste noticia por su avanzada edad y complicado estado de salud.

