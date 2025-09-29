Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Gimnasia

Muere un gimnasta de 19 años tras una grave caída mientras entrenaba para el Mundial

El joven deportista sufrió un fuerte golpe en el cuello mientras preparaba los Mundiales de Gimnasia Artística del próximo mes de octubre.

El gimnasta indonesio fallecido en pleno entrenamiento

El gimnasta indonesio fallecido en pleno entrenamientoX: @gymnastics

Publicidad

Luto en el deporte indonesio tras el trágico fallecimiento de Naufal Takdir Al Bari, gimnasta de 19 años que perdió la vida tras sufrir una grave caída mientras entrenaba de cara al Mundial de Gimnasia Artística que se celebrará en Yakarta (Indonesia) del 19 al 25 de octubre.

"Un momento increíblemente difícil"

"La FIG expresa sus más sinceras condolencias tras el trágico fallecimiento de Naufal Takdir Al Bari. Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y toda la comunidad de gimnasia de Indonesia durante este momento increíblemente difícil", escribió en sus redes sociales la Federación Internacional de Gimnasio.

Una pérdida que ha sacudido directamente al deporte indonesio: "La gimnasia indonesia ha perdido a uno de sus hijos más queridos. Es un duro golpe y una gran tristeza para nosotros", dijo por su parte Ita Yuliati, presidenta de la Federación Indonesia de Gimnasia.

Cayó al foso dañándose gravemente el cuello

Al parecer, Naufal Takdir estaba entrenando en la ciudad rusa de Penza, y tal y como ha informado el director de este gimnasio, Oleg Minkarsky, el joven gimnasta estaba realizando un ejercicio de barra cuando cayó al foso de espuma dañándose seriamente el cuello.

El joven no murió en el acto, es más, pasó hasta doce días en cuidados intensivos hasta que en las últimas horas terminó falleciendo.

De esta noticia se han hecho eco los principales medios del mundo (L'Equipe, New York Post...) y los expertos en esta disciplina aseguran que era una gran promesa de la gimnasia artística que apuntaba y soñaba directamente con participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"En Gimnasia Artística, su última etapa fue el Campeonato Asiático de Corea. Un joven soñador, que lleva consigo la esperanza de Los Ángeles 2028, que nos fue arrebatada demasiado pronto. Descansa en paz, Naufal. Es posible que tu viaje se haya detenido, pero tu legado volará por siempre", lamentó en un comunicado la Unión de Gimnastas de Asia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz supera a Sebastián Báez y una torcedura de tobillo en su estreno en Tokio

Carlos Alcaraz, en acción ante Sebastián Báez en Tokio

Publicidad

Deportes

El gimnasta indonesio fallecido en pleno entrenamiento

Muere un gimnasta de 19 años tras una grave caída mientras entrenaba para el Mundial

Marc Márquez, eufórico tras ganar el Mundial de MotoGP

Las lágrimas de Marc Márquez al recordar la promesa que hizo a su abuelo Ramón

Carlos Alcaraz, en acción ante Sebastián Báez en Tokio

Alcaraz - Ruud del ATP 500 de Tokio: Horario y dónde ver las semifinales hoy en directo

Bad Bunny durante su residencia No me quiero ir de aquí en Puerto Rico
NFL

Bad Bunny será la estrella del descanso de la Super Bowl 2026 de la NFL

Rahm celebra con Lowry que Europa retiene y gana la Laver Cup 2025
Ryder Cup

La Europa de Jon Rahm gana la Ryder Cup en un final agónico y sigue recortando a Estados Unidos

Carpa del circo de Alemania
Acróbata

Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo de Alemania

La mujer cayó de un trapecio a cinco metros de altura falleciendo prácticamente en el acto. La tragedia tuvo lugar delante del público y de muchas familias con niños.

Garbiñe Muguruza posa con su marido Arthur Borges
Tenis

Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada: "Familia"

La extenista española, retirada y ganadora de dos Grand Slams, espera a su primer hijo con Arthur Borges.

Lewandowski celebra su gol ante la Real

Lamine y Lewandowski salen al rescate ante la Real y el Barça desbanca al Madrid del liderato (2-1)

Marc Márquez posa con el trofeo de campeón del mundo de Moto GP 2025

La leyenda de Marc Márquez, en números: del 'infierno' a la gloria seis años después, estadísticas, comparación con Rossi...

Badosa llorando durante su partido ante Muchova en Pekín

La pesadilla de Paula Badosa no tiene fin: se retira en el sexto juego ante Muchova y rompe a llorar tras otra lesión

Publicidad