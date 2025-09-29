Muere un gimnasta de 19 años tras una grave caída mientras entrenaba para el Mundial

Luto en el deporte indonesio tras el trágico fallecimiento de Naufal Takdir Al Bari, gimnasta de 19 años que perdió la vida tras sufrir una grave caída mientras entrenaba de cara al Mundial de Gimnasia Artística que se celebrará en Yakarta (Indonesia) del 19 al 25 de octubre.

"Un momento increíblemente difícil"

"La FIG expresa sus más sinceras condolencias tras el trágico fallecimiento de Naufal Takdir Al Bari. Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y toda la comunidad de gimnasia de Indonesia durante este momento increíblemente difícil", escribió en sus redes sociales la Federación Internacional de Gimnasio.

Una pérdida que ha sacudido directamente al deporte indonesio: "La gimnasia indonesia ha perdido a uno de sus hijos más queridos. Es un duro golpe y una gran tristeza para nosotros", dijo por su parte Ita Yuliati, presidenta de la Federación Indonesia de Gimnasia.

Cayó al foso dañándose gravemente el cuello

Al parecer, Naufal Takdir estaba entrenando en la ciudad rusa de Penza, y tal y como ha informado el director de este gimnasio, Oleg Minkarsky, el joven gimnasta estaba realizando un ejercicio de barra cuando cayó al foso de espuma dañándose seriamente el cuello.

El joven no murió en el acto, es más, pasó hasta doce días en cuidados intensivos hasta que en las últimas horas terminó falleciendo.

De esta noticia se han hecho eco los principales medios del mundo (L'Equipe, New York Post...) y los expertos en esta disciplina aseguran que era una gran promesa de la gimnasia artística que apuntaba y soñaba directamente con participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"En Gimnasia Artística, su última etapa fue el Campeonato Asiático de Corea. Un joven soñador, que lleva consigo la esperanza de Los Ángeles 2028, que nos fue arrebatada demasiado pronto. Descansa en paz, Naufal. Es posible que tu viaje se haya detenido, pero tu legado volará por siempre", lamentó en un comunicado la Unión de Gimnastas de Asia.

