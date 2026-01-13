Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Rally Dakar 2026

Nani Roma se coloca líder en coches y Tosha Schareina gana la etapa 9 del Dakar en motos

El piloto catalán de Ford aprovecha el error de Al-Attiyah, que se perdió en un tramo de la etapa 9 del Dakar, para colocarse líder en coches. Carlos Sainz es segundo a 57 segundos. Tosha Schareina se adjudica la victoria de etapa en motos.

Nani Roma y Tosha Schareina, en acci&oacute;n en el Dakar 2026

Nani Roma y Tosha Schareina, en acción en el Dakar 2026Efe

Publicidad

Gran martes para el motor español en el Rally Dakar 2026, la etapa 9 deja a Nani Roma como el nuevo líder en la categoría de coches, con 57 segundos de venataja sobre Carlos Sainz. En la categoría de motos, Tosha Schareina se adjudicó la victoria de etapa por delante de Daniel Sanders y el sudafricano Michael Docherty.

Nani Roma y Carlos Sainz, al frente del Dakar

Los españoles Nani Roma y Carlos Sáinz, ambos pilotos de de Ford Racing, han pasado a ser primero y segundo de la general de coches del Dakar 2026 tras la disputa de la novena etapa, primera mitad de la maratón que se completará el miércoles.

El piloto catalán fue octavo por detrás de Sáinz, a 15:36 y 15:31 (tras ser penalizados ambos con 1:00 y 1:10) del ganador del día, el polaco Eryk Goczal (Energylandia Rally), mientras que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) cedió 26:23 tras perderse en un tramo de la etapa.

De esta forma, Nani Roma encabeza la clasificación general con 57 segundos de ventaja sobre Sáinz, 1:10 sobre Al-Attiyah y 6:13 respecto al sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC), en tanto que el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing) retrocede también al quinto puesto a 11:19.

Tosha Schareina gana en motos

El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) se llevó la victoria en la novena etapa del Dakar 2026 y el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) recuperó el liderato de la general en motos

Schareina ganó tras completar los 418 kilómetros de la etapa en un tiempo de 3h45:42, con 4:35 de ventaja sobre Sanders y 4:50 respecto al sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM).

De esta manera, Sanders domina en la general con 6:24 de ventaja respecto a Brabec y 7:05 sobre Benavides, que cae al tercer puesto, en tanto que Schareina es cuarto a 15:28 y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) sexto a 1h05:10.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Simeone pide disculpas a Florentino Pérez y a Vinícius: "No estuvo bien"

Simeone en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Nani Roma y Tosha Schareina, en acción en el Dakar 2026

Nani Roma se coloca líder en coches y Tosha Schareina gana la etapa 9 del Dakar en motos

Novak Djokovic, en el pasado US Open

¿Se puede retirar Djokovic en 2026? La interesante opinión de Mark Woodforde, ganador de 12 grand slam en dobles

Samu López habla con Carlos Alcaraz durante un entrenamiento en Melbourne

Mats Wilander: "Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz"

Alcaraz saluda a Djokovic en la Rod Laver Arena
Tenis

La duda de un extenista australiano con Djokovic de cara al Open de Australia: "Puede llegar a semifinales de nuevo, pero..."

Mbappé y Xabi Alonso se saludan
Real Madrid

Mbappé reacciona al despido de Xabi Alonso como entrenador de Real Madrid: "Ha sido poco tiempo..."

Joao Cancelo pasa revisión médica con el Barcelona
Fútbol

Joao Cancelo pasa revisión médica y este martes firmará por el Barcelona

El lateral portugués regresa al Barça y será presentado este martes como refuerzo invernal del conjunto azulgrana.

Xabi Alonso, Rafa Benítez y Julen Lopetegui
Real Madrid

Los entrenadores que menos tiempo han durado en el Real Madrid: Xabi Alonso ya es uno de ellos

El tolosarra fue anunciado a finales de mayo y deja el club blanco a principios de enero ¿Cuántos partidos ha dirigido y qué entrenadores duraron menos que él en el cargo?

VÍDEO: Batalla campal tras un derbi de Tercera Catalana en El Masnou

VÍDEO: Batalla campal tras un derbi de Tercera Catalana en El Masnou

Xabi Alonso y Vinícius en el Ciutat de Valencia

Los amargos siete meses de Xabi Alonso en su esperado regreso al Real Madrid

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid

OFICIAL: Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid tras el despido de Xabi Alonso

Publicidad