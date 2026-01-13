Nani Roma se coloca líder en coches y Tosha Schareina gana la etapa 9 del Dakar en motos

Gran martes para el motor español en el Rally Dakar 2026, la etapa 9 deja a Nani Roma como el nuevo líder en la categoría de coches, con 57 segundos de venataja sobre Carlos Sainz. En la categoría de motos, Tosha Schareina se adjudicó la victoria de etapa por delante de Daniel Sanders y el sudafricano Michael Docherty.

Nani Roma y Carlos Sainz, al frente del Dakar

Los españoles Nani Roma y Carlos Sáinz, ambos pilotos de de Ford Racing, han pasado a ser primero y segundo de la general de coches del Dakar 2026 tras la disputa de la novena etapa, primera mitad de la maratón que se completará el miércoles.

El piloto catalán fue octavo por detrás de Sáinz, a 15:36 y 15:31 (tras ser penalizados ambos con 1:00 y 1:10) del ganador del día, el polaco Eryk Goczal (Energylandia Rally), mientras que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) cedió 26:23 tras perderse en un tramo de la etapa.

De esta forma, Nani Roma encabeza la clasificación general con 57 segundos de ventaja sobre Sáinz, 1:10 sobre Al-Attiyah y 6:13 respecto al sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC), en tanto que el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing) retrocede también al quinto puesto a 11:19.

Tosha Schareina gana en motos

El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) se llevó la victoria en la novena etapa del Dakar 2026 y el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) recuperó el liderato de la general en motos

Schareina ganó tras completar los 418 kilómetros de la etapa en un tiempo de 3h45:42, con 4:35 de ventaja sobre Sanders y 4:50 respecto al sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM).

De esta manera, Sanders domina en la general con 6:24 de ventaja respecto a Brabec y 7:05 sobre Benavides, que cae al tercer puesto, en tanto que Schareina es cuarto a 15:28 y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) sexto a 1h05:10.