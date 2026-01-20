'Marquezmanía' en Italia, la tierra de Bagnaia... y Rossi: "¡El mejor piloto de la historia!"

En Italia están como locos con el actual campeón de MotoGP, con Marc Márquez. Muy querido es el de Cervera en ese país donde se está dando un auténtico baño de masas. Y eso que es el país de su eterno rival, Valentino Rossi, y de su compañero Pecco Bagnaia. Márquez deja claro que ahora su objetivo es su décimo titulo mundial.

Es el rey de los circuitos y parece que también de las pistas de baile. Y es que Márquez se lo ha pasado en grande en la fiesta de presentación de la nueva Ducati en Italia a pocas semanas del comienzo del Mundial de MotoGP.

Contento con su nivel

Ducati celebra su centenario en el mercado con una imagen renovada de sus motos que mantienen el rojo, icono de la marca, y celebra también la recuperación de su mejor piloto. Márquez está de vuelta: "Es una moto bonita, pero si es rápida será incluso más bonita... que no lo dudo. Me empiezo a encontrar a un nivel que empiezo a estar contento".

No sabemos cuánto de profeta en su tierra es el italiano Bagnaia, compañero de equipo de Márquez... pero la afición se ha volcado con el español. Ambos lucharán por el número 1: "Él es la referencia por lo que hizo el año pasado, así que seguramente será el rival a batir".

Desde Ducati quieren repetir una temporada como la pasada: "El objetivo es ser campeón, el objetivo de cualquier año. No será fácil", dice Gigi Dall'Igna, director general de la marca. Después de la fiesta, por la mañana tocó exhibición en la nieve de los pilotos y brindis de todo el equipo... por una temporada de campeones.

'Rojo centenario'

Y es que Ducati Lenovo desveló en Madonna di Campiglio la decoración con la que celebrará sus cien años de historia, un diseño especial que lucirán Pecco Bagnaia y Marc Márquez en una temporada cargada de simbolismo para la marca italiana.

El equipo italiano presentó el nuevo aspecto de sus motos apostando por un 'rojo centenario', en un acto en el que estuvieron presentes sus dos pilotos y los principales responsables de la estructura. El CEO de Ducati, Claudio Domenicalli, destacó el carácter histórico del momento y recordó los 88 podios consecutivos logrados por la marca, una cifra que refleja el dominio reciente en MotoGP.

"Una moto veloz, es una moto buena. Esa es la clave. Veremos durante la pretemporada, pero el diseño es muy bonito"

Bagnaia y Márquez fueron los encargados de retirar la lona y mostrar al mundo la nueva decoración, que incorpora además tecnología de inteligencia artificial de Lenovo, socio tecnológico del equipo. El español valoró positivamente el diseño y puso el foco en el rendimiento: "Una moto veloz, es una moto buena. Esa es la clave. Veremos durante la pretemporada, pero el diseño es muy bonito. Intentaremos rendir lo mejor posible para poder celebrar el centenario de Ducati como se merece".

Márquez también se refirió a su estado físico y a la preparación para el inicio del curso: "He trabajado duro este invierno para mejorar y llegar preparado a Tailandia, que es el principal objetivo. Como habéis visto en las redes sociales, he estado pilotando varios tipos de motos y va bien". El nueve veces campeón del mundo añadió que "el estilo es el mismo pero la experiencia es distinta. La pasión es la clave y no solo por las motos sino por competir, esta temporada pasada me ha dado las fuerzas para seguir trabajando".

Por su parte, Pecco Bagnaia mantendrá el dorsal 63, aunque con un guiño especial: tres estrellas bajo el número que homenajean sus dos títulos de MotoGP y el de Moto2. El italiano no escondió su entusiasmo con la nueva máquina: "Le dije a Claudio Domenicalli que esta era la mejor moto que había tenido como piloto oficial. La decoración es increíble, me gusta mucho. El rojo y el blanco creo que es una gran combinación".

¿Temporada de transición?

El director general del equipo, Gigi Dall’Igna, calificó el próximo curso como "una temporada de transición" antes del cambio de reglamento previsto para 2027, y se mostró orgulloso de que Ducati compita con el 'rosso centenario'. Además, elogió a sus dos pilotos: "Marc ha demostrado ser un fuera de serie, capaz de superar todas las adversidades, Pecco ha sufrido, pero nunca se ha rendido y ha puesto por delante su talento".

