Fran Gómez Pallas regresa del Dakar como campeón en la categoría Mission 1000 de moto eléctrica

Fran es gallego y aún no puede creerse haber vuelto del Dakar 2026 celebrado en el desierto de Arabia como campeón. Lo ha logrado en la categoría Mission 1000 en moto eléctrica. "Verme en podio con el resto de pilotos me parecía un poco surrealista", nos contaba emocionado Fran Gómez a Antena3 Deportes lo que sintió tras conseguir la victoria.

"Fuimos el primer equipo español en acudir a esta carrera y era la primera vez que se hacía el Dakar con una moto eléctrica"

Han sido dos semanas de duro trabajo en el desierto sin tiempo para descansar ni relajarse. Fran y su pequeño equipo de siete personas han sido ellos mismos los que se han ayudado entre ellos para completar las etapas y preparar la del día siguiente. Un pequeño pero gran equipo que se han llamado el Team Dakar Galicia. "Cuando había que montar carpas y tiendas todo el mundo se ponía a ello, hacíamos un poco de todo entre todos", así recordaba Fran el trabajo de todo el equipo en pleno desierto.

El equipo español fue pionero en participar en la categoría de motor eléctrico hace dos años, la categoría Mission 1000 y ellos lo hicieron en moto. "Fuimos el primer equipo español en acudir a esta carrera y era la primera vez que se hacía el Dakar con una moto eléctrica", reconoce Fran con orgullo.

La diferencia entre moto eléctrica y moto de combustión en el Dakar ha sido la autonomía, el motor eléctrico ha permitido etapas de 130 km, mientras que la moto convencional llega hasta los 200 km por etapa. La ventaja es la potencia del motor eléctrico y en el caso de tramos con dunas hay que cuidar la batería para que no se resienta y por la noche mientras todos duermen, las motos cargan sus baterías hasta el comienzo de la etapa al día siguiente.

Dos décadas en el Dakar

Fran Gómez Pallas lleva 20 años participando en el Dakar, para él amante de las motos y del trial, acudir a un Dakar es toda una aventura y un sueño hecho realidad. Ahora ha vuelto a su tierra a Carvallo en Galicia donde se dedica a su negocio de construcción de cabañas de madera: "Soy una persona de a pie con su trabajo su día a día", nos relata Fran desde su tierra.

Ahora espera que el título de campeón les pueda ayudar a él y a su equipo a conseguir más patrocinadores y financiación para mejorar y poder tener más recursos para emplearlos en los entrenamientos y mejorar los medios para el próximo Dakar 2027 en el que Fran ya piensa y empieza a preparar durante todo el año. Es para él su gran ilusión a la vez que su vicio como él mismo nos ha contado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.