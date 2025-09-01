Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La bajada a los infiernos de Hamilton en Ferrari: cero podios, cinco de Leclerc, un terrible 11-2 en carrera...

El inglés cometió un error de pilotaje en Zandvoort y además recibirá una sanción de 5 puestos en el GP de Monza.

Lewis Hamilton tras su accidente en Zandvoort

Lewis Hamilton tras su accidente en ZandvoortGetty

Lewis Hamilton sigue sin levantar cabeza. El siete veces campeón del mundo continúa completamente negado en su primer año en Ferrari, esta vez, en Zandvoort, ni terminó la carrera debido a un error de pilotaje. 'Suerte' tuvo que Leclerc se quedó sin podio y sin puntos tras una imprudencia de Antonelli que envió al monegasco al muro. Otro finde negro para Ferrari.

"No puedo decir mucho.."

El inglés sumó este domingo su segundo abandono de la temporada y ante los medios intentó explicar el por qué del accidente: "No estoy muy seguro de qué sucedió, pensaba que iba todo bien y el ritmo en comparación con Charles, que estaba delante, era bueno. No es normal para mí acabar fuera de una carrera así, así que no puedo decir mucho", explicó.

Lo peor es que esta vez marchaba sexto y con buenas opciones de terminar en una 'buena' posición, pero esta vez, o un error de pilotaje o un golpe de mala fortuna le dejaron a cero.

15 carreras y cero podios; Leclerc ha sumado cinco

La realidad es que Hamilton no levanta cabeza, solo pudo saborear lo más parecido a una victoria cuando ganó la sprint de China tras conseguir un día antes la minipole. No obstante, en las 15 carreras no ha podido sumar ni un solo podio, y mientras tanto, su compañero Charles Leclerc lo ha hecho en cinco ocasiones.

El monegasco, además, tiene 151 puntos por los 109 de Hamilton y supera a su compañero de equipo en carrera con un balance de 11-2. El ex de Mercedes está viviendo una de las peores temporadas de su carrera y entre los problemas que siempre se viven en la escudería de Maranello, tampoco es que el piloto parezca estar motivado ni en su mejor momento de forma. Cuando Lewis no puede luchar por ganar, se desconecta.

Lo que le faltaba para Monza..: sanción de 5 puestos en parrilla

Y por si todo esto no era suficiente, poco después de la carrera la FIA confirmó que no había respetado las banderas amarillas y se le aplicó una sanción de 5 puestos en parrilla de cara al GP de Monza de este fin de semana, una cita que está marcada en rojo para el calendario de los tifosi, y lógicamente de ambos pilotos, que pilotan bajo una presión superior a la de cada fin de semana.

