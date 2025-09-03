Molly Picklum se proclama campeona mundial de surf en Fiji: "Es un sueño hecho realidad"

Molly Picklum, a sus 22 años, ha escrito su nombre en la historia del surf femenino tras proclamarse campeona mundial de surf femenino después una intensa final de la Liga Mundial de Surf (WSL) que se disputó en Cloudbreak, Fiji. En esta misma playa, el brasileño Yago Dora se alzó con su primer título de campeón mundial de surf en la categoría masculina.

Molly llegó a la final como la número uno del mundo después de una temporada con muchos éxitos, con victorias en Tahití y otros dos eventos internacionales. A pesar de tocar el cielo en Fiji, el camino no ha sido nada fácil. La surfista de la Costa Central de Nueva Gales del Sur perdió la primera prueba de la final ante la estadounidense Caroline Marks, que venía con muy buenas sensaciones tras ganar y poder eliminar a la última campeona, Caitlin Simmers.

"Estoy muy feliz de llevar este título a casa"

En vez de tirar la toalla, Picklum espabiló en el segundo parcial con dos puntuaciones muy altas, la más llamativa fue una espectacular ola de 8.83, que igualó el marcador y llevó la disputa a un duelo definitivo. En la serie decisiva, volvió a demostrar sangre fría y porque es una de las mejores surfistas del mundo. Y en las olas de cuatro a seis pies, consiguió la puntuación combinada más alta del torneo (16.93). Marks, cansada y sin opciones de remontar, terminó cediendo ante la resistencia de la australiana.

"Es un sueño hecho realidad. No fue nada fácil, pero me mantuve concentrada en lo que hice todo el año. Estoy muy feliz de llevar este título a casa", declaró Picklum, que se convierte en la primera campeona mundial australiana desde Stephanie Gilmore en 2022.

Yago Dora, el nuevo monarca del surf mundial

En la competición masculina, Yago Dora también confirmó su favoritismo. El surfista brasileño de 29 años derrotó en la final al estadounidense Griffin Colapinto con un claro 15.66 a 12.33. Yago, que empezó su carrera en el surf libre antes de comenzar seriamente en la competición, se une a un selecto club brasileño que ha dominado la última década: siete de los once títulos mundiales han sido para Brasil.

“Todo el año se decide en una sola serie. Es una locura, pero también un honor enorme. Crecí viendo a mis compatriotas ganar y ahora me toca a mí estar en esa lista”, celebró.

Australia y Brasil cierran así la temporada 2025 en lo más alto, dos nuevos nombres que pasarán a la historia del mundo del surf.

