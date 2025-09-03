Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Surf

Molly Picklum se proclama campeona mundial de surf en Fiji: "Es un sueño hecho realidad"

La australiana Molly Picklum se consagra campeona del mundo de surf en las finales de WSL que se disputaron en Cloudbreak (Fiji), después de una remontada antológica.

Molly Picklum celebra su victoria en Cloudbreak, Fiji

Molly Picklum y Yago Dora, los nuevos reyes del surf mundial | José María de Francisco

Publicidad

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Molly Picklum, a sus 22 años, ha escrito su nombre en la historia del surf femenino tras proclamarse campeona mundial de surf femenino después una intensa final de la Liga Mundial de Surf (WSL) que se disputó en Cloudbreak, Fiji. En esta misma playa, el brasileño Yago Dora se alzó con su primer título de campeón mundial de surf en la categoría masculina.

Molly llegó a la final como la número uno del mundo después de una temporada con muchos éxitos, con victorias en Tahití y otros dos eventos internacionales. A pesar de tocar el cielo en Fiji, el camino no ha sido nada fácil. La surfista de la Costa Central de Nueva Gales del Sur perdió la primera prueba de la final ante la estadounidense Caroline Marks, que venía con muy buenas sensaciones tras ganar y poder eliminar a la última campeona, Caitlin Simmers.

"Estoy muy feliz de llevar este título a casa"

En vez de tirar la toalla, Picklum espabiló en el segundo parcial con dos puntuaciones muy altas, la más llamativa fue una espectacular ola de 8.83, que igualó el marcador y llevó la disputa a un duelo definitivo. En la serie decisiva, volvió a demostrar sangre fría y porque es una de las mejores surfistas del mundo. Y en las olas de cuatro a seis pies, consiguió la puntuación combinada más alta del torneo (16.93). Marks, cansada y sin opciones de remontar, terminó cediendo ante la resistencia de la australiana.

"Es un sueño hecho realidad. No fue nada fácil, pero me mantuve concentrada en lo que hice todo el año. Estoy muy feliz de llevar este título a casa", declaró Picklum, que se convierte en la primera campeona mundial australiana desde Stephanie Gilmore en 2022.

Yago Dora, el nuevo monarca del surf mundial

En la competición masculina, Yago Dora también confirmó su favoritismo. El surfista brasileño de 29 años derrotó en la final al estadounidense Griffin Colapinto con un claro 15.66 a 12.33. Yago, que empezó su carrera en el surf libre antes de comenzar seriamente en la competición, se une a un selecto club brasileño que ha dominado la última década: siete de los once títulos mundiales han sido para Brasil.

“Todo el año se decide en una sola serie. Es una locura, pero también un honor enorme. Crecí viendo a mis compatriotas ganar y ahora me toca a mí estar en esa lista”, celebró.

Australia y Brasil cierran así la temporada 2025 en lo más alto, dos nuevos nombres que pasarán a la historia del mundo del surf.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: Día, horario y dónde ver el partido de semifinales del US Open

Alcaraz vs Djokovic en el Open de Australia 2025

Publicidad

Deportes

Molly Picklum celebra su victoria en Cloudbreak, Fiji

Molly Picklum se proclama campeona mundial de surf en Fiji: "Es un sueño hecho realidad"

Aymeric Laporte, en un partido con el Al Nassr

Comunicado del Athletic sobre el 'caso Laporte': "La FIFA rechaza la tramitación del CTI y no podrá incorporarse"

Protestas contra el equipo Israel-Premier Tech en la llegada de la Vuelta a Bilbao

La Vuelta cancela la llegada a Bilbao por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech

Novak Djokovic, tras ganar a Taylor Firtz en el US Open
US Open

Novak Djokovic, antes de la semifinal ante Alcaraz: "Voy a intentar arruinar los planes de la mayoría de la gente"

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Jiri Lehecka en los cuartos del US Open
US Open

Carlos Alcaraz no da opción a Jiri Lehecka y se mete en las semifinales del US Open (6-4, 6-2, 6-4)

Beatriz Laparra lo gana todo en tiro deportivo con una temporada histórica
Tiro deportivo

Beatriz Laparra lo gana todo en tiro deportivo con una temporada histórica

La tiradora almanseña conquista el Campeonato del Mundo de Compak Sporting y completa un año perfecto al ganarlo todo: Campeonato Mundial, Campeonato Europeo y Campeonato de España.

El tenista italiano Jannik Sinner en el US Open
US Open

Sinner explica su relación con Alcaraz: "Una cosa es ser un buen tenista y otra es ser una buena persona"

El gran rival del murciano habla en Nueva York sobre su relación con Alcaraz.

Imagen de Chems Z., el joven de 16 años asesinado

Un canterano del Olympique de Lyon de 13 años, acusado de matar de una puñalada a un chico

Dani Rodríguez en un partido con el RCD Mallorca

El Mallorca retira la capitanía a Dani Rodríguez y le suspende de empleo y sueldo

El alcalde de Badalona junto al aficionado del Espanyol herido y a la Dra Montserrat

Recibe el alta el socio del Espanyol atropellado: Albiol, agradecido con Monserrat Bernabéu, madre de Piqué

Publicidad