Mario, de 130 kilos, completa tres maratones y tres medias en solo 90 días: "Acabé en silla de ruedas..."

Mario Tank, o más conocido como el runner más fuerte del mundo, ha corrido tres maratones y tres media maratones en solo tres meses. Sólo teniendo en cuenta esto, la hazaña ya es destacable pero incrementa el mérito si tenemos en cuenta que Mario pesa 130 kilogramos. Actualmente es el campeón de Powerlifting en España y del Arnold Classic.

Ha llevado su cuerpo al límite en cada prueba, así nos lo ha contado en una entrevista que ha concedido a Antena 3 Deportes: "El problema más grande ha sido la recuperación, han sido tres meses de tortura".

Consiguió tocar el cielo en su disciplina (Campeón de powerlifting en España y del Arnold Classic) y decidió empezar a correr porque un periodista le dijo que no era capaz, y desde ese momento empezó a correr con el objetivo de mostrar al mundo de lo que es capaz de hacer: "Vengo de ser ganador de powerlifting y ahora soy de los más lentos de cada carrera".

"Terminé tan cansado que acabé en silla de ruedas"

Los comienzos en una nueva disciplina no son fáciles, y eso le ha pasado Mario, que después de hacer la primera prueba acabó muy cansado y con problemas físicos: "Hice la primera carrera corriendo y acabé en silla de ruedas del destrozo que me hizo".

El reto que le ha propuesto Antena 3 Deportes

Desde Antena 3 Deportes nos hemos dado el capricho de retar a Mario y le hemos propuesto la idea de correr la carrera de 101 kilómetros de Roda, una aventura que se tiene que completar en menos de 24 horas: "Si Antena 3 Deportes me reta a hacer la carrera de los 101 kilómetros, yo me comprometo a demostrar que soy capaz".

