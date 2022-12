Luis Moya, tras su operación de cuatro aneurismas: "Me dijeron que ya haga vida normal, que me olvide"

Luis Moya ya está en su casa y en perfecto estado. El copiloto de rallies se encuentra en su domicilio tras su operación de cuatro aneurismas, y ha atendido a Antena 3 Deportes para remarcar que la intervención ha salido "estupendamente bien".

"Tenía cuatro aneurismas. Uno era pequeñito pero ya cuando estaban en faena decidieron quitármelo también. Me da más seguridad y tranquilidad", dice Moya.

El gallego además habla sobre cómo fue la operación y cómo es que está tan pronto en casa. "No me abrieron la cabeza. Entran desde la ingle y luego no hay que poner puntos. Por eso estoy ya en casa. Ahora ya me han dicho que vida normal, que me olvide", afirma.