"Lo veía todo nublado": el sobrecogedor testimonio de un árbitro tras sufrir una brutal agresión

"Le dije a un amigo: llévame a casa". Es la confesión del árbitro que ha sufrido una agresión en un partido de fútbol en Argentina.

"Quería recordar en lo que trabajaba, no me podía acordar de nada. Me dolía el cuello, la boca...", relata Gabriel Cortínez.

El jugador que le agredió le miraba con desprecio mientras estaba en el suelo. La Policía le llevó detenido después de que acusase al colegiado de llamarle "indio", algo que Cortínez niega.