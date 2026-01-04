Julio Pascual sube 777 veces a la ermita de La Antigua por una causa benéfica

La costumbre que Julio Pascual tenía cada vez que salía de ruta con su bicicleta, era terminar con el ascenso a la ermita de La Antigua. Terminó el año 2024 con 251 ascensos en 100 días; y en 2025, se propuso un reto mayúsculo: "Voy a intentar subir por 777ª vez a la ermita de La Antigua", declaraba Julio frente a sus vecinos.

Viendo el impacto que su propósito tenía, Pascual quiso que su esfuerzo, tuviera una recompensa: "Mi idea era, que todo mi esfuerzo físico, repercutiera económicamente en una asociación", aseguraba el Zumárraga. La asociación en la que pensó Julio, fue Katxalin, una asociación de mujeres afectadas con cáncer de mama y ginecológico.

Julio Pascual tuvo ciertas dificultades para conseguir patrocinadores y parecía que todo su esfuerzo iba a quedar como un reto personal. Pero en la gala del deporte de su municipio, el alcalde, Mikel Serrano, "me dijo que había conseguido un donativo. Me dijo: '¿Qué te parecen 2.500 euros?'", comenta Julio. A lo que no dudó en responder: "Pues no hago volteretas por miedo a lesionarme".

Finalmente, Julio ascendió a la ermita junto a otros compañeros y consiguió recaudar la mencionada cantidad de dinero para ayudar a las mujeres de Katxalin. En su ascenso, no pudieron vivir un momento más emotivo cuando a su llegada a La Antigua, comenzaron a sonar las campanas de la ermita. Además, "me hicieron firmar en el libro de La Antigua", decía Julio lleno de orgullo.

"Nunca he subido solo"

Al término de la 777ª ruta a la ermita, Julio se emocionó y habló de su bicicleta como si fuera su mejor amiga: "Siempre he dicho que el 99% de las veces que he subido lo he hecho solo. Era mentira, he subido con ella. No me ha dejado tirado ni un día, ni en una sola subida", confirmaba Pascual.

Gracias a 'la flaca', como Julio llama a su bicicleta, este vecino de Zumárraga ha logrado su propósito con la asociación y ha superado su mayor reto.

