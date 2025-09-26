Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Apnea

Isabel Sánchez-Arán gana dos medallas de bronce en el Mundial de apnea

Nuestra mejor apneísta deja el reto de los 100 metros para el año que viene porque "es un caramelo que quiero saborear". Antena 3 Deportes ha hablado con Isabel Sánchez-Arán tras sus dos bronces en el Mundial en Mytikas (Grecia).

La apneísta Isabel Sánchez-Arán, tras una inmersión

Isabel Sánchez-Arán gana dos medallas de bronce en el Mundial de apnea en Grecia | Javier Alba | Teresa Lozano

Publicidad

Javier Alba
Publicado:

Cuatro minutos sin respirar. Ni lo intenten. Es algo inalcanzable para la mayoría, pero no para Isabel Sánchez-Arán, que además es capaz, durante ese tiempo, de bajar hasta casi 100 metros de profundidad. Una gesta que le ha permitido sumar dos medallas de bronce -en Inmersión Libre y Peso Constante- en los Mundiales de apnea que se han celebrado en Grecia, y no logró un tercer metal por un mínimo error al no hacer la señal del OK a los jueces en los veinte segundos siguientes a subir a la superficie.

Un disgusto que se unió a la incertidumbre que rodeó su segundo metal, porque hubo dudas de si hizo un "dolphin kick" en la modalidad de peso constante con bialetas donde el movimiento permitido es aletear haciendo la tijera, "no me lo podía creer, es una pesadilla", nos ha contado Isabel a Antena 3 Deportes.

Un error en una señal le arrebató una tercera medalla de bronce

Las dos preseas que ha ganado Sánchez-Arán en Mytikas han sido en inmersión libre donde llegó a 92 metros, lo que le sirvió para aumentar en seis metros el récord de España que ella misma tenía. En peso constante con bialetas se sumergió hasta los 96 metros. Dos medallas mundialistas que se unen a la que ya ganó el año pasado y las que faltan por llegar porque con 41 años en este deporte la ilicitana está en su mejor momento.

"Alcanzar los cien metros de profundidad es un caramelo que vale la pena saborearlo"

Isabel Sánchez-Arán

Lo siguiente para Isabel es descansar a nivel competitivo, se acerca el invierno, pero ya tiene un objetivo en el horizonte, los 100 metros de profundidad, que pudo haber logrado en estos campeonatos, pero prefirió posponerlo para no poner en riesgo las medallas.

"Era una cuestión de estrategia, porque el bronce lo tenía asegurado en cualquier caso sin llegar a los 100 metros, y no merecía la pena arriesgar", explica Isabel Sánchez-Arán a Antena 3 Deportes.

Ya en 2026 asaltará el centenar de metros, distancia que tiene en sus manos pero dice que es un caramelo que quiere saborear con calma, y por ello se va a esperar al año que viene para llevarlo a cabo y disfrutar de esa dulce inmersión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El momento en el que Carlos Alcaraz se tuerce el tobillo en su estreno en Tokio

Carlos Alcaraz, atendido tras torcerse el tobillo ante Báez en Tokio

Publicidad

Deportes

Joan García, en un partido con el Barcelona

Joan García, entre cuatro y seis semanas de baja

La apneísta Isabel Sánchez-Arán, tras una inmersión

Isabel Sánchez-Arán gana dos medallas de bronce en el Mundial de apnea

Xabi Alonso, en la rueda de prensa en Valdebebas

Xabi Alonso: "Todavía es pronto, el Atlético va a aspirar a todo"

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España
Mundial 2026

¿Cuándo da Luis de la Fuente la lista para los partidos ante Georgia y Bulgaria?

Kylian Mbappé y Julián Álvarez celebra un gol con Real Madrid y Atlético de Madrid
LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Jannik Sinner, en su partido ante Marin Cilic en Beijing
Tenis

Jannik Sinner: "Alcaraz merece el número 1, jugó más torneos y todos muy bien"

El tenista italiano cree que Carlos Alcaraz se merece terminar la temporada en lo más alto del ranking ATP.

Carlos Alcaraz, sobre la pista tras torcerse el tobillo ante Báez
ATP500 Tokio

Carlos Alcaraz se salta el entrenamiento de este viernes al persistir el dolor en el tobillo

El murciano debe jugar este sábado ante Zizou Bergs en los octavos del ATP500 de Tokio, pero hoy no ha entrenado al persistir el dolor en su tobillo izquierdo.

Sergio Busquets, en el Camp Nou en 2023

Sergio Busquets anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de decir adiós"

Billy Vigar, en un partido con el filial del Arsenal en 2023

Muere Billy Vigar, excanterano del Arsenal, tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido

Imagen de archivo de Carlos Soria

Carlos Soria logra coronar el Manaslu a sus 86 años y se convierte en leyenda del alpinismo

Publicidad