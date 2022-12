Investigan al conductor de un camión que atacó con un martillo a dos ciclistas: "Salió con todas las ganas de agredir"

Las autoridades investigan al conductor de un camión, proveedor de madera de la empresa Ence, que ha agredido con un martillo a dos ciclistas en Pontevedra tras mantener con ellos una discusión relacionada con un incidente de tráfico. Uno de los ciclistas agredidos tiene una pequeña herida en la cara por la que ha tenido que pasar por el hospital.

La escena ha sido recogida por un testigo en un vídeo que ha sido difundido a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, en donde se aprecia cómo el camionero llega incluso a amenazar de muerte a los ciclistas.

La Policía Local ha ya ha tomado declaración a las presuntas víctimas, al presunto agresor y a varios testigos. El camionero es un hombre con arraigo en la zona ha quedado en libertad, a la espera de lo que decida el juez.

Los ciclistas han denunciado que el transportista les adelantó por la carretera PO-546, en donde está situada la entrada principal a la fábrica de Ence, increpándoles y sin respetar la distancia de seguridad.

Al parecer, el conductor del camión pasó a los ciclistas casi rozándolos y "pegando un bocinazo como para meter presión", según testigos, cuando estaba llegando a ENCE, hacia donde se dirigía para descargar madera. Todo indica que, estando a tan solo 200 metros de la fábrica, no le apetecía esperar por los ciclistas.

Cuando el camionero se detuvo de manera brusca para girar hacia la fábrica, casi atropella a los dos ciclistas que, en ese momento, se dirigieron a él para recriminarle la maniobra.

El hombre, visiblemente enfadado y mostrando una actitud violenta, abandonó la cabina del camión y, martillo en mano, comenzó a golpear las bicicletas y, posteriormente, también alcanzó a uno de los ciclistas, que recibió un martillazo en la cabeza.

El casco logró amortiguar el golpe, pero el ciclista ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario de Pontevedra para ser atendido de un traumatismo craneoencefálico.

La propia compañía Ence, tras conocerse este altercado, ha emitido un comunicado en el que rechaza "tajantemente" el comportamiento "incívico y violento" de este transportista a la entrada de su fábrica.

Ence asegura que identificará "a la mayor rapidez posible" al camionero para denunciarle ante las autoridades y tomar las "medidas oportunas" para que no vuelva a trabajar para ellos.

La empresa traslada además su "total apoyo" a los ciclistas que han sido víctimas de la agresión "lamentable e inaceptable" que han sufrido por parte de este individuo, recordando que exige a todos sus transportistas un respeto "riguroso" a las normas de tráfico.

Antena 3 ha hablado con los ciclistas

"Esta mañana nosotros salimos a dar un paseo en bicicleta. Íbamos hacia Pontevedra y aquí, en la carretera que va de Placeres a Mollavao, un camión quiso darnos un escarmiento pasándonos muy cerca y dándonos un bocinazo. Nosotros nos asustamos y, como sabemos que ese camión va para Ence cargado con madera, fuimos a recriminarle". Así comienza el relato Ángel Iglesias, unos de los dos ciclistas agredidos con un martillo por el conductor de ese camión.

Ángel explica que fueron a hablar con él y, cuando estaba en el estribo del camión, lo primero que les dijo fue: "Bájate de ahí, que te voy a matar". Y, en cuanto abrió la puerta, "ya bajó con un martillo de grandes dimensiones".

El otro ciclista, Delfín Santiago, prosigue con lo que vivieron: "Yo cogí mi bici para escapar con ella y que no me hiciera lo mismo que a mi compañero. Ya se ve en las imágenes del vídeo que me da un primer martillazo en el hombro, yo corro hacia adelante y ya me da un golpe tremendo en la cabeza; el casco lo deshizo".

"La carretera es muy estrecha, casi no hay sitio para el camión y nosotros, y nos viene de frente. Nos pasó rozando, y entonces fue cuando mi compañero se enfadó", añade Delfín. En su opinión, todo el incidente se habría evitado si el camionero hubiera esperado 200 metros. "Por no esperar unos segundos, nos pudo matar", asegura.

Ángel vuelve a explicar el momento de mayor tensión: "Él dijo 'bájate de ahí, bájate de ahí', y ya veo que hace el amago de agacharse a buscar algo. Yo siempre pensé que será un palo, pero no esperaba que fuera un martillo de dimensiones contundentes". Y asegura que "ya salió con todas las ganas de agredir".

Este ciclista afirma que la bicicleta ha quedado "un poco dañada, pero al final son cosas materiales": "Hasta un policía y yo tuvimos que hacer esfuerzos para recuperarla del medio del monte".

Ángel cuenta que hasta ahora nunca había tenido problemas de este nivel de agresividad: "A veces te bocinan pero este señor tenía el día muy cruzado, y el llevar un objeto contundente ahí ya es malo. Él solo decía que íbamos de dos, y es que nosotros podemos ir de dos".

"Nosotros lo único que queremos es que esto sirva para que la gente conozca los derechos y deberes que tenemos unos y otros", zanjan.