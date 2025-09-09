Hafthor Björnsson pulveriza su propio récord con 510 kilos: "Fue ridículamente fácil"

En una verdadera exhibición de fuerza titánica, Hafthor Björnsson rompió los estándares del deporte de fuerza el pasado 6 de septiembre de 2025, durante el Campeonato Mundial de Peso Muerto en Birmingham. Frente a una audiencia entregada, el islandés levantó 510 kilos, superando con creces sus ya asombrosos récords anteriores.

Su máximo rival, Eddie Hall, fue la primera persona en levantar 500 kilos en un evento de Strongman. Fue en 2016. A partir de ahí, 'La Montaña' ha sido el absoluto dominador en esta disciplina.

Único humano que ha levantado más de 500 kilos

En 2020 levantó 501 kilos en su gimnasio, por lo que recibió muchas críticas y peticiones de que el récord, a pesar de que World Guinness se lo reconoció, debía realizarse en competición.

Enmendó ese error hace tan sólo dos meses, en julio de 2025, en Alemania, levantando 505 kilos. Este último levantamiento de 510 kilos lo consagra como poseedor de las tres marcas más pesadas de la historia del 'deadlift' o levantamiento de peso muerto.

"Ridículamente fácil"

El propio protagonista compartió el momento en Instagram, acompañado de un mensaje que refleja su confianza desbordante: "Ha sido una locura cómo me he sentido, creo honestamente que podía haber levantado 530 kilos".

Y es que en el evento de Birmingham fue palpable cómo Thor levantaba los 510 kilos con menos dificultad que hace dos meses los 505, detalle que lleva a sospechar que tenía más poder en la reserva y que se lo guarda para romper su propia marca en próximos eventos.

Cien mil dólares como premio

El atleta de fuerza y actor recordado por su participación en la exitosa serie 'Juego de Tronos', también ganó la clasificación general del Mundial de Peso Muerto de Birmingham.

El campeonato alberga diversas pruebas de fuerza: desde desplazar sacos de 150 kilos, a subir pesas de más de 200 kilos en varios escalones o sostener un martillo (de Thor) siendo el ganador el atleta que más tiempo aguanta.

