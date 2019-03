Zlatan Ibrahimovic: "Si sustituyen la torre Eiffel por mi estatua, me quedo en el PSG"

ACABA CONTRATO CON EL CLUB FRANCÉS

El sueco Zlatan Ibrahimovic ha dejado más dudas puestas sobre su futuro en el PSG. Ibra asegura que no sabe qué pasará la temporada que viene, pero afirma que "a día de hoy", no seguirá en el PSG. Eso sí, lanza su propia propuesta para quedarsen en París: "Si sustituyen la torre Eiffel por mi estatua, me quedo en el PSG". Sin embargo, Ibrahimovic no se salió con la suya tan fácilmente y acabó 'troleado' por la cuenta de la Torre Eiffel: “Me gusta tu humor, las vistas de París son muy bonitas desde aquí… ¡pero La Torre es mía!”.