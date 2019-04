Zidane, sobre las críticas a James: "A mí me molesta, porque quiero el bien de mi jugador"

"ESTÁ BIEN Y COMPROMETIDO"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha hablado en rueda de prensa sobre las especulaciones que hay sobre el estado de James Rodríguez. Sobre estas críticas hacia el colombiano, el míster madridista ha declarado: "A mí me molesta, porque quiero el bien de mi jugador". Además, el técnico francés ha destacado: "El jugador se encuentra bien y está comprometido. No es porque no intente hacer bien las cosas".